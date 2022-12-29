Угнал грузовик, слетел в кювет и угрожал полицейскому: Нижегородскому рецидивисту грозит до 10 лет тюрьмы за разбой и кражи

На грузовике мужчина уехал в село Ичалки, где ограбил продуктовый магазин Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

28-летний житель Нижегородской области угнал «ГАЗель» с территории фермерского хозяйства в селе Неледино 25 декабря. Заявление о краже грузовика поступило в ОМВД РФ по Шатковскому району. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На грузовике мужчина уехал в село Ичалки, где ограбил продуктовый магазин. С охотничьим ружьем он ворвался в помещение и начал угрожать продавцу. Преступнику удалось похитить алкоголь и 5 000 рублей из кассы.

Преступнику удалось похитить алкоголь и 5 000 рублей из кассы Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

После этого злоумышленник попытался скрыться с места на угнанной «ГАЗеле». Но не справился с управлением и угодил в кювет. Туда же съехала и следовавшая за ним иномарка.

Злоумышленник попытался скрыться с места на угнанной «ГАЗеле» Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Тем временем мимо проезжал дежурный автомобиль МО МВД России «Перевозский». Машина остановилась, и полицейский вышел, чтобы узнать, все ли в порядке с водителями.

Водитель «ГАЗели» был настроен агрессивно по отношению к сотруднику полиции и даже угрожал ружьем, если тот приблизится. После чего и выстрелил. К счастью, никто не пострадал.

Злоумышленник был задержан сотрудником полиции, при содействии водителя иномарки.

Оказалось, что 28-летний житель Шатковского района, доставленный в отдел МВД РФ «Перевозский», ранее уже был неоднократно судим.

Следствием, в отношении задержанного, возбуждены уголовные дела по статьям «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», «разбой»,« хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

– В соответствии с законодательством, за совершение подобных преступлений неоднократно судимому мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На данный момент, следователи продолжают выяснять подробности случившихся преступлений.