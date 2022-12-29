Точки запуска расположены так, чтобы обеспечить безопасное расстояние до зданий и строений. Фото: ИВАНОВА Диана

Совсем скоро во всем мире будут встречать Новый год, а это значит, что после боя курантов люди потянутся на улицу, чтобы поздравлять друг друга и запускать салюты. Однако важно, чтобы праздник проходил безопасно, поэтому «Комсомолка» рассказывает, где находятся площадки для запуска фейерверков на Новый год 2023 в Нижнем Новгороде.

Специальных площадок для организованного запуска пиротехники в городе будет целых семь, практически в каждом районе. Точки запуска расположены так, чтобы обеспечить безопасное расстояние до зданий и строений.

– В Канавинском районе – организованной площадки не будет, – рассказали в МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».

Нижегородцы смогут запустить салют в следующих местах:

- на площадке на территории Сормовского парка;

- на площади у дворца «Юность» на улице Ярошенко (5а) в Московском районе;

- на площадке в районе Заречного бульвара у дома № 1 в Ленинском районе;

- на площадке в районе дома №14 в посёлке Черепичный в Приокском районе;

- на пляжной зоне озера «Земснаряд» первой очереди на улице Смирнова на Автозаводе;

- на площадке перед оврагом по улице Маршала Малиновского, в районе домов №9 и 12 в Советском районе;

- на набережной Гребного канала со стороны реки напротив ресторана «У Александра» в Нижегородском районе.

Горожанам также напоминают, что игра с огнем, пусть и с мирным, таким как фейерверк, может закончиться плохо. Чтобы этого избежать, надо следовать простым правилам использования пиротехники.

Во-первых, стоит приобретать фейерверки только в специализированных магазинах, а также обращать внимание на срок годности и целостность упаковки. Во-вторых, необходимо

обязательно изучить инструкцию по эксплуатации и запускать салют по указанному руководству. В-третьих, надо помнить, что пиротехнику запускают на безопасном расстоянии от людей, зданий и линий электропередач.

Категорически запрещается держать работающие фейерверки и салюты в руках, а также наклоняться над ними даже после окончания его работы. Нельзя производить запуск салютов в направлении людей, животных, транспорта или в место возможного их появления. Также ни в коем случае нельзя использовать пиротехнические изделия в помещении.

При возникновении пожара или угрозе жизни необходимо немедленно позвонить по телефонам 01, 112, 268-11-00.

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