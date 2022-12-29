Сильные снегопады и неожиданные оттепели: Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде

В новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде ожидается оттепель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижний Новгород постепенно приходит в себя после обрушившегося на него снегопада. Однако эти снегопады не последние. Рассказываем, какой будет погода в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде.

- Днем 31 декабря столбики термометров в Нижнем Новгороде поднимутся до -3…0 градусов, - рассказала «КП-Нижний Новгород» начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева. – Это довольно высокие значения для декабря. А уже 1-2 января в Нижнем Новгороде ожидаются оттепели.

По словам синоптиков, такая теплая погода будет держаться все первые дни нового года. Кроме того, в регионе ожидается мокрый снег, а на юге области – даже дождь.

- Снегопады связаны с прохождением атмосферных фронтов, идущих с запада, - отметила Ольга Мокеева. – Также в регионы в этот период ожидаются снежные накаты и гололедица.

Напомним, ранее мы писали, что на Нижний Новгород и районы Нижегородской области обрушились снегопады. Накануне из-за этого в городе возникли 10-балльные пробки. В городе намертво встали все мосты, центральные магистрали и узкие улочки исторического центра. Уборкой улиц дорожные службы занимались всю ночь.