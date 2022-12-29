Нужный подарок

В канун Нового года представители спортивной команды руководства АО «АПЗ» передали подарок воспитанникам Арзамасского дома социального обслуживания для детей «Маяк».

В 2021 году команда руководства АПЗ заняла первое место в заводской спартакиаде. Свои призовые они по традиции направили на благотворительность. В этот раз приобрели мебель для детей с особенностями развития.

– В прошлом году мы подарили воспитанникам «Маяка» шведскую стенку. В этом, посоветовавшись с руководством дома-интерната, – специальную мебель, сделанную на заказ, – рассказывает заместитель главного контролера – главный контролер 1-го производства Андрей Тимаков. – В комплекте девять столов и стульев, которые можно регулировать по высоте под рост детей.

– Подарку очень рады! – прокомментировала заведующая отделением психолого-педагогической помощи «Маяка» Татьяна Полянская. – Столы заказали определенной формы, чтобы было удобно проводить коррекционные занятия с детьми. Большое спасибо за помощь, для наших детей это особенно важно.

Наталья Глазунова

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