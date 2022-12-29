Минздрав: Нижегородская область прошла пик заболеваемости свиным гриппом

Для свиного гриппа характерен резкий подъем температуры. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижегородская область прошла пик заболеваемости свиным гриппом. Об этом 29 декабря сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По данным Минздрава России, за последнюю неделю число заболевших гриппом штамма А/Н1N1 снизилось на 7,5%.

- Тем не менее, болеют ещё очень многие. Убедительная просьба соблюдать простейшие меры эпидемиологической безопасности. Неприятно, когда болезнь омрачает новогодние праздники, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, сейчас эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 58,3%. Доля гриппа составляет 79,3% в общей циркуляции вирусов. За неделю с 19 по 25 декабря лабораторно потвердели свиной грипп у 230 нижегородцев. По коронавирусу, к счастью, обстановка достаточно спокойная.

Свиной грипп и COVID-19 начинаются схожим образом. Человек чувствует слабость, общее недомогание, пациента сопровождают боль в горле, заложенность носа и повышенная температура до 39 градусов и выше. Кроме того, при гриппе может проявиться лихорадка, ломота и головная боль.

По словам главного внештатного специалиста по эпидемиологии региона Людмилы Башкатовой, вакцинация — это верный шаг на пути по предупреждению заболеваемости.

- Конечно, вакцинация стопроцентно не уберегает от болезни, но может в значительной мере способствовать более легкому течению заболевания, - отметила Людмила Башкатова.

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