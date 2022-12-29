Последствия снегопада в Нижнем Новгороде 28 декабря 2022: Огромные пробки, обледенелые улицы и сугробы на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обрушившийся накануне на Нижний Новгород снегопад тал причиной огромных сугробов и заторов на дорогах. Мы собрали главные последствия снегопада в Нижнем Новгороде 28 февраля 2022.

Уже к шести часам вечера пробки достигли десяти баллов: намертво стояли все мосты, центральные магистрали и узенькие улочки исторического центра. Не помогло даже то, что о надвигающейся стихии синоптики предупредили заранее.

- Сильный снег ожидается в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области. Такая погода сохранится в течение всего дня 28 декабря и ночью 29 декабря, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Еще до начала снегопада дорожные службы Нижнего Новгорода были переведены на усиленный режим работы. Основные магистрали начали обрабатывать противогололедными материалами. Тем не менее с начала разгула стихии на улицах города произошло сразу несколько крупных аварий, которые еще больше осложнили дорожную ситуацию. В частности, два ДТП произошли на разных участках проспекта Гагарина, ещё по одной аварии отмечено на Казанском шоссе и Удмуртской улице Ужасный затор возник от Доскино и до Петряевки. Две автомобильные аварии вызвали огромную пробку на проспекте Ленина, Комсомольском шоссе и кольце. Чтобы справиться с последствиями снегопада дорожные службы города работали всю ночь.

- На улицы было выведено необходимое количество техники, в том числе почти 100 КДМ и более 30 плужно-щеточных машин, а также дорожных рабочих, которые к утру должны обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по основным городским дорогам, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников.

К утру 29 декабря основные магистрали действительно удалось расчистить. Пробки на дорогах уже не превышали трех баллов.