Флешмоб в поддержку традиционных ценностей прошел в Нижнем Новгороде.

Около тысячи активистов Волонтерской Роты Боевого Братства развернули 300-метровую Георгиевскую ленту около собора Александра Невского. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- Наша акция в поддержку СВО символизирует опору на традиционные ценности в борьбе против фашизма! - прокомментировал Руководитель Нижегородского Регионального отделения Волонтерской Роты Боевого Братства Зыков Роман.

Напомним, ранее мы писали, что активисты Волонтерской роты боевого братства провели рейд по книжным магазинам. Целью мероприятия стала проверка соблюдения нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, который также распространяется на художественную литературу.

В ходе рейда волонтеры обнаружили «запрещенку» в свободной продаже на полках магазинов как в самом центре города, так и в спальных районах. Всего они сообщили о шести магазинах, которые попались на нарушении. Кроме того, при покупке литературы "18+" на кассе не спрашивают паспорт.

- Во многих местах Нижнего Новгорода мы нашли данную литературу, которая продается на самых видных местах. Мы против пропаганды ЛГБТ, мы за сохранение традиционных ценностей. Мы просим правоохранительные органы разобраться в этом, - сказали волонтеры.