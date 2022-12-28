В школе № 12 в Дзержинске обвалилась часть потолка. ФОТО: Яндекс.панорама

Последние дни занятий в школе № 12 в Дзержинске были омрачены досадным происшествием – там на пол упала часть потолка. Видео с последствиями ЧП облетели социальные сети. К счастью, никто из детей не пострадал.

- На самом деле ничего страшного не произошло – из межплитного шва выпала часть штукатурки. Не знаю, с чем это связано – возможно, колебания температур, - объяснила «КП-Нижний Новгород» директор школы Ирина Рожкова. – Хотя школе уже 60 лет, внутри она в хорошем состоянии. В этом году проводился капитальный ремонт фасада, были заменены окна.

Никто из детей не пострадал. ФОТО: Нижний № 1

В результате происшествия никто из детей не пострадал. Как уверяют в администрации школы, в момент ЧП никого из детей на этаже не было.

- Там сейчас просто пыль везде, - рассказывает Ирина Рожкова. – Мы естественно все уберем, а в каникулы удалим остатки шва и штукатурки.

Напомним, накануне мы писали еще об одном происшествии с участием детей - на Московском шоссе в Нижнем Новгороде на двухлетнего ребенка упала глыба льда. С переломом руки малыш был доставлен в больницу. Следователи уже возбудили по данному факту уголовное дело.