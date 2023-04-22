Более 2,5 тысяч человек приняло участие в общегородском субботнике в Дзержинске

22 апреля в Дзержинске прошел общегородской субботник на шести локациях: зеленый массив вдоль улицы Молодежной, территория Первомайского леса, Окская набережная и затон, берег Святого озера и зеленый массив вдоль старого кладбища, также к традиционному ежегодному списку в этом году добавили территорию в районе Госпиталя Ветеранов, где в прошлом году был заложен яблоневый сад.

«Субботник – это совместный труд, но все же это и праздник. Обратил внимание, что все пришли в хорошем настроении, все улыбаются, работают дружно и слаженно. И погода в этом году не подвела! Кстати, результат таких субботников очевиден – в лесополосе около улицы Молодежной в этом году гораздо меньше мусора и практически нет крупногабарита, на других территориях тоже стало чище по сравнению с прошлым годом. Благодарю всех, кто вышел сегодня на субботник – во дворе, на общественном пространстве, около своих предприятий и учреждений. Все молодцы, все отлично поработали!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В субботнике приняли участие юнармейцы, члены молодежного парламента и молодежной администрации города, члены Общественной палаты города Дзержинска, представители религиозных конфессий и национальных культурных центров, сотрудники Информационного центра «Дзержинские Ведомости» и администрации Дзержинска, а также активные жители города. По предварительным данным, в общегородском субботнике приняли участие более 2500 человек. Для создания праздничной атмосферы на самых многолюдных локациях субботника звучала музыка, была организована раздача воды, горячего чая и компота, пирогов и гречневой каши.

«Мы с сыном сегодня пришли на субботник в «Молодежный лес», потому что живем неподалеку. Были здесь же на субботнике в прошлом году, а всю зиму катались тут на лыжах, летом гуляли. Мусора гораздо меньше, люди стали убирать за собой. Очень надеемся, что здесь скоро появится парк, – поделилась жительница ул. Молодежной Татьяна. – Это прекрасная традиция – наводить порядок в своём любимом городе в выходной день, тем более если он, как в этом году, такой теплый и солнечный. Сегодня мы в основном собирали ветки, потому что другого мусора, которого тут было много в прошлом году, почти нет, и это радует».

Весь мусор, собранный в ходе общегородского субботника, будет в течение двух дней вывезен на межмуниципальный полигон для утилизации твердых бытовых отходов «МАГ-1», а поломанные и сухие ветки деревьев в лесных зонах передробят на месте службы МБУ «Город».

Напомним, генеральная уборка города продлится до 15 мая. Спецтехника и бригады дорожных рабочих МБУ «Город» продолжают убирать смёт с городских улиц, производить очистку и ремонт остановочных комплексов, подрезать кустарники. Порядок на дворовых территориях также наводят управляющие компании, ТСЖ, ТОСы, проводят уборку придомовых территорий и сами жители. Порядка 50 промышленных предприятий очищают от мусора закрепленные за ними территории городского округа.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска