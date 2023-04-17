17-летний нетрезвый водитель легковушки устроил смертельную аварию в Бутурлине

Пострадавший пешеход доставлен в больницу. Фото: принтскрин видео.

Трагический случай произошел в поселке Бутурлино Нижегородской области. В ночь на 17 апреля 17-летний водитель вазовской «девятки» устроил аварию, которая привела к гибели человека. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, это ДТП произошло в 2:58 ночи в районе дома № 15 по улице Базинской.

- Водитель «Лады», не имеющий прав управления, превысил установленную скорость и совершил наезд на пешехода. В результате чего пешеход получил травмы. Пострадавшего 40-летнего мужчину доставили в районную больницу города Княгинино для оказания медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В момент наезда скорость была большой. Судя по повреждениям автомобиля, пешеход упал на лобовое стекло со стороны пассажира. В результате стекло выбито, капот смят.

Как уточнили в УГИБДД, при ударе 25-летний пассажир легковушки получил смертельное ранение.

Сам виновник аварии не пострадал. По предварительной информации, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Шахунском районе водитель устроил ДТП с участием трех транспортных средств, в котором один человек погиб.