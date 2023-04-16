Построенный в XIX веке отель Ермолаевых продают в Нижнем Новгороде за 360 млн рублей

Здание имеет выгодное расположение. Фото: Авито.

Отель XIX века, расположенный на Стрелке, выставили на продажу в Нижнем Новгороде за 360 млн рублей. Объявление соответствующего содержания появилось на сайте «Авито».Объект расположен по адресу улица Стрелка, 1.

Речь идет о трехэтажном здании из красного кирпича, которое хорошо видно с Канавинского моста и с верхней части города. Его площадь составляет свыше 2,8 тысячи квадратных метров. Высота потолков в помещениях составляет 4 метра, имеется подвал и мансарда.

Высота потолков составляет 4 метра. Фото: Авито.

Отопление центральное. По словам продавца, к зданию подведены все необходимые коммуникации с достаточными мощностями.

Внутри имеются все необходимые коммуникации. Фото: Авито.

Самым большим плюсом объекта является его расположение относительно объектов городской инфраструктуры.

- Здание расположено в одном из самых притягательных мест в Нижнем Новгороде, в районе «Стрелки», которая является уникальной географической точкой, здесь сливаются реки Волга и Ока. Рядом находятся Нижегородская ярмарка стадион «Нижний Новгород» и другие достопримечательности. В настоящее время реализуется концепция культурно-образовательного центра на Стрелке, которое поддержал глава государства, - отметил автор объявления.

Сам по себе объект является административным зданием. Которое сейчас находится в эксплуатации. Снаружи имеется автомобильная парковка.

Рядом со зданием имеется парковка. Фото: Авито.

Для всех желающих продавец может устроить онлайн-показ. К слову, интерес к объекту немалый — за неполные двое суток объявление просмотрели 1,3 тысячи человек.

Справка:

Ярмарочная (биржевая) гостиница Ермолаевых появилась в Нижнем Новгороде в 1896 году благодаря инициативе купца Федора Ермолаева. В настоящее время не входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения, но представляет историческую ценность для жителей города