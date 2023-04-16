Он сделал это на трезвую голову: Под Нижним Новгородом водитель иномарки устроил смертельное ДТП с легковушкой и автоцистерной

Водитель иномарки пересек сплошную линию и столкнулся с "Ладой". Фото: принтскрин видео.

Жуткая авария произошла в Шахунском районе Нижегородской области днем 15 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, на 267 километре трассы Нижний Новгород-Шахунья-Киров столкнулись сразу три транспортных средства - «Шкода Октавия», «Лада Приора» и автоцистерна «Скания».

- Автомобиль «Шкода» двигался по правой полосе в сторону Шахуньи. Он совершил маневр остановки на обочине, а в дальнейшем - разворот через сплошную линию. Не убедившись в безопасности маневра, водитель совершил столкновение с «Ладой Приорой». В результате «Лада» выехала на полосу встречного движения и столкнулась со «Сканией», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как видно на кадрах, от отечественной легковушки осталась лишь груда металла. Водитель автоцистерны, пытаясь минимизировать риски, увел машину в кювет, а у иномарки повреждена передняя часть и имеется вмятина на двери со стороны водителя.

Как уточнили в УГИБДД, в результате этой аварии 34-летний пассажир «Приоры» скончался на месте, а 21-летняя пассажирка и 25-летний водитель того же автомобиля получили тяжелые травмы.

Сам виновник аварии не пострадал. Кроме того, предварительно установлено, что мужчина был абсолютно трезв, когда совершал опасный маневр. Проведенное медосвидетельствование не выявило у него признаков алкогольного опьянения.