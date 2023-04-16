«Пусть Пасха будет наполнена добротой и взаимопониманием!»: праздничное поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 16 апреля 2023

Губернатор пожелал всем здоровья, счастья, веры и любви. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с праздником Светлой Пасхи. Текст поздравления разместила пресс-служба регионального правительства в светлое Христово Воскресенье 16 апреля.

Дорогие нижегородцы! Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Пасха соединила в себе народные традиции многих столетий. Этот праздник всегда вызывал у людей чувство обновления и радости, надежды и веры в лучшее. В его основе – победа жизни над смертью, правды над ложью. Для каждого человека общий смысл праздника соединяется с личными переживаниями. В это время принято делать добрые дела, помогать ближним, поддерживать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Пусть и сейчас Пасха будет наполнена добротой и взаимопониманием! - заметил Никитин в своем обращении.

Также глава региона выразил благодарность всем, кто сегодня помогает стране и обществу. Огромную работу, по его мнению, в этом направлении ведет Русская православная церковь.

- В Нижегородской области строятся новые храмы и восстанавливаются исторические святыни, оказывается поддержка огромному числу людей, ведется активная просветительская работа, действуют образовательные учреждения. Нижегородская митрополия вносит вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Вся эта деятельность достойна самого глубокого уважения! - добавил глава региона.

Глава региона пожелал, чтобы Светлое Христово Воскресение было временем добра и понимания, и эти чувства сопровождали нижегородцев долгие месяцы.

- Здоровья, счастья, веры и любви - вам и вашим близким! - заключил Глеб Никитин.