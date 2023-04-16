Звездопад Лириды смогут увидеть нижегородцы с 16 апреля

Лириды — один из старейших метеорных потоков, зафиксированных еще 2,6 лет назад. Фото: Google

Метеорный поток Лириды смогут наблюдать жители Нижегородской области в период с 16 по 25 апреля. Как сообщается на сайте Нижегородского планетария имени Гречко, пик активности звездопада в этом году придется на 22-23 апреля, однако в условиях ясной погоды уже можно начинать свои наблюдения.

- Лириды — один из старейших метеорных потоков, зафиксированных еще 2,6 лет назад. Радиант потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, интенсивность от 10 до 20 метров в час. Наилучшее время наблюдения — перед рассветом. Молодая Луна, близкая к новолунию, не помешает наблюдениям. Поток связан с кометой Тэтчер, - говорится в сообщении планетария.

Согласно прогнозу сервиса Яндекс.Погода в ночь на 17 апреля с сохранением утром в Нижнем Новгороде ожидается облачная с прояснениями погода. Густых непроглядных туч и осадков синоптики не прогнозируют, но некоторые помехи для наблюдения метеорного потока все-таки будут.

Напомним, что лучше всего наблюдать звездопады за городом, где нет светового загрязнения. Лучше всего для этих целей подойдет возвышенность или поле с широким обзором.

Еще два метеорных потока нижегородцы смогут наблюдать почти одновременно с июля по сентябрь - Персеиды и Каприкорниды. Наиболее мощным будет поток Персеиды, который составит до 100 метеоров в час. Пик этого звездопада приходится в ночь с 12 на 13 августа.