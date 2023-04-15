Искали на крышах, в хостелах и дачных массивах: Волонтеры рассказали, как проходили поиски пропавшей в Нижнем Новгороде 12-летней девочки

Волонтеры рассказали, как проходили поиски пропавшей в Нижнем Новгороде 12-летней девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские волонтеры рассказали, как проходили поиски 12-летней девочки, которая сбежала из дома и пряталась почти двое суток. Подробностями поисковой операции поделились в поисково-спасательном центре "Рысь".

Напомним, школьница пропала 13 апреля в районе Управления ГЖД. Раньше она никогда не уходила из дома, поэтому где ее искать, никто не знал.

- Первую ночь начали работать в условиях жесткого информационного дефицита. Минимум обстоятельств, никаких записей с камер, технические средства не применить, нет возможности опросить нужных свидетелей, - поделились волонтеры.

Поисково-спасательный отряд рассказывает, как с каждым часом им становилось легче искать, ведь появлялась какая-то новая информация. Сначала они определяли зону, где будут искать, распределяли каждого волонтера по определенным улицам, проверяли также вокзал, для того, чтобы понять, в городе ли девочка.

На следующий день после ее исчезновения удалось найти палатку в промзоне на улице Июльских дней. Как выяснилось, девочка прихватила ее с собой из дома, что сразу же натолкнуло всех на мысль о запланированном побеге. Волонтеры искали в заброшенных зданиях, в гаражах, лесных массивах, проверяли крыши и чердаки, а также берег водоемов. Отдельные группы людей заходили искали в хостелах.

Волонтеры рассказывают, что несмотря на то, что появлялись новые сведения, им все равно не хватало информации. Поэтому они просматривали камеры, телевидение постоянно проводило прямые эфиры.

И вот наконец один из отрядов нашел пропавшего ребенка, информацию о девочке передали в правоохранительные органы.

-Она была обнаружена на улице Литературной Канавинского района. Сейчас с ней работает следователь, выясняются все причины, по которым девочка сбежала из дома, а также обстоятельства ее нахождения вне дома с период с 13 по 15 апреля - сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.