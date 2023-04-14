Жительницу Нижнего Новгорода с младенцем спасли из рабства в Рязани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушку Элину и ее грудного ребенка спасли из рабства в Рязани. Об этом сообщается в телеграм-канале волонтерской организации «Альтернатива».

26-летняя Элина родом из Казани. На момент, когда с ней случилось несчастье, она жила в Нижнем Новгороде, девушка осталась одна с грудным ребенком на руках. Тогда она увидела объявление от некого благотворительного фонда, который был готов помочь девушке с обустройством и деньгами.

После звонка на следующий день она уехала в Рязань. Она жила в частном доме, где готовила и убирала, но деньги за работу ей приходилось отдавать своему руководителю.

- Со слов Элины мужская часть постояльцев этого дома выходила работать по различным заявкам (электрик, сантехник и т.д.), а деньги за работу они отдавали руководителю фонда. У мужчин забирали документы, а Элина с малышом, хоть и с документами, оставались в закрытом доме. При этом в течение дня общение с сыном было ограничено его кормлением, все остальное время ребенок должен был быть в комнате, и подходить никому к нему не разрешалось, даже если он плакал, - пишет телеграм-канал организации «Альтернатива».

Ее просьбы о том, чтобы ее отпустили, были проигнорированы. Ей объясняли, что так будет лучше для нее и ребенка. Как выяснилось, девушке предлагали интимную связь с несколькими мужчинами в обмен на свободу.

Совсем недавно ребенок девушки заболел, ей пришлось лечь с ним в больницу. Там она и узнала о волонтерах движения «Альтернатива», позвонила им. В день выписки их встретил сотрудник организации.

Девушку уже привезли в Москву и завтра поселят в одном из дружественных приютов.