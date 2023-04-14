Поиски 12-летней Дарьи Разживиной в Нижнем Новгороде: последние новости на 15 апреля

Пропавшую 12-летнюю Дарью Разживину видели на улице в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вторые сутки идут поиски 12-летней Дарьи Разживиной, которая 13 апреля днем ушла из дома и не вернулась. Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее исчезновения.

Волонтеры днем и ночью прочесывают местность в районе ее дома на проспекте Ленина, около Комсомольской площади, улицы Июльских дней и других. Поисковики проверяют подъезды, подвалы и балконы жилых домов, заброшенные здания и колодцы.

Судя по всему, девочка сама сбежала из дома, поскольку взяла с собой два рюкзака и палатку - ее нашли в первые сутки поисков в промзоне на улице Июльских дней. Однако больше никаких следов Даши пока обнаружить не удалось. Впрочем, в соцсетях и волонтерских чатах стали появляться сообщения о том, что девочку видели на улице в районе исчезновения.

- Мой ребёнок ее вчера видел около "Пятерочки" - они искали ее после школы. Но она их послала и убежала, - рассказала нижегородка Кира Б.

Также в соцсетях пишут, что видели Дашу около магазина "Офисмаг" на улице Июльских дней, однако до сих пор вернуть домой потеряшку не удалось.

Рост девочки 153 сантиметра, худощавое телосложение и русые прямые волосы, которые были собраны в хвост. Глаза карие. Даша была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы и рыжие кроссовки. При себе у нее было 2 рюкзака: серо-розовый на спине и голубой с розовыми и черными цветами. Рюкзак был яркий, лямки черные.

Волонтеры предупреждают, что девочка может слегка изменить внешность, надеть капюшон или скрыть лицо медицинской маской. Если вы увидели ее на улице, не стоит подходить к ней или пытаться ее задержать, лучше звонить по телефону 8(831) 291- 51-51 или в полицию 02.

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Следователи установили, что 13 апреля около двух часов дня несовершеннолетняя ушла из своего дома на проспекте Ленина и с тех пор ее местонахождение неизвестно (подробности).