Цветники разобьют на 160 улицах в Нижнем Новгороде Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В ходе месячника по благоустройству, который объявил Юрий Шалабаев, на улицах Нижнего Новгорода появится более 30 тысяч квадратных метров цветников. Об том сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Жители смогут увидеть цветники на таких улицах, как Нижневолжская набережная, Сергея Есенина, площадь Минина и Пожарского, площадь Советская, площадь Лядова, бульвар Авиастроителей и других значимых пространствах города. Также планируется посадить не менее 2000 деревьев и 5000 кустарников. Как сообщается, контракты на выполнение и содержание цветников уже заключены с подрядчиками.

Активные работы по благоустройству сейчас идут в Автозаводском районе. Глава района Александр Нагин отметил, что к 9 мая у памятников и обелисков будут высажены цветы. Также идет ремонт детских площадок и дорог.

В Сормовском районе уже готовят места для устройства клумб. Первым делом цветы будут сажать у памятных мест.

В Нижегородском районе сгребают и вывозят прошлогоднюю листву, проводят благоустройство газонов в Александровском саду, на территории Казанского и Зеленского съездов.

В Канавинском районе особое внимание уделят Ярморочному проезду, Мещерскому бульвару, улицам Совнаркомовской, Бетанкура.

В Приокском районе озеленение территории проходит в ежедневном режиме. Рабочие убирают и дробят старые ветки, а подрядчики контролируют участки для будущих посадок цветов.

В Советском районе проводят проверку зеленых насаждений, посаженных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Московском районе к 9 мая высадят однолетние растения, а также будут посажены цветы в сквере имени Казакова и на некоторых других улицах.

Благоустройство территорий ожидается и в Ленинском районе. Там затронут улицы Премудрова, Гончарова. Вывезут мусор с детских площадок.

Юрий Шалаебаев пригласил всех на общегородской субботник, который состоится 22 апреля. Сам же месячник продлится с 5 апреля по 15 мая.