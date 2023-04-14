ФСБ опубликовала видео задержания полицейского, занимавшегося автоподставами в Кстове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородское управление ФСБ опубликовало видео задержания участкового полиции, который занимался автоподставами в Кстовском районе. Вместе с подельниками он обманул страховые компании на сумму более 1,7 млн рублей.

На опубликованных кадрах видно, что как минимум четверо оперативников нагрянули к оборотню в погонах прямо домой. Дело было ранним утром, поэтому что дверь заспанный молодой человек, одетый в трусы и майку, открыл практически сразу. Его скрутили прямо на полу в прихожей. На шум вышла девушка, но силовики попросили ее не делать резких движений и следовать их указаниям. Следом появился ребенок, которого попросили убрать, на что хозяйка начала возмущаться.

Задержанный – местный кстовский участковый, которого подозревают в мошенничестве в сфере автострахования. Он действовал в составе преступной группы, которая орудовала на территории Нижнего Новгорода и Кстова больше двух лет.

- В 2021-2023 году участники организованной группы, в состав которой входил участковый уполномоченный, неоднократно инсценировали дорожно-транспортные происшествия и по фальсифицированным документам получали страховые выплаты. В настоящее время следователи располагают сведениями о незаконном получении страховых компенсаций на сумму 1,75 млн рублей, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Сейчас участковый находится под домашним арестом, а один из его подельников заключен под стражу. Свою вину они признали сразу же, сейчас следователи проверяют их на совершение аналогичных преступлений.

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что участковый будет уволен из органов внутренних дел «за совершение поступка, не совместимого со службой в полиции», а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.