В промзоне нашли ее палатку: стали известны первые подробности поисков пропавшей в Нижнем Новгороде 12-летней Дарьи Разживиной

Девочку ищут уже больше суток. Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Вторые сутки в Нижнем Новгороде продолжаются поиски 12-летней Дарьи Разживиной. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в связи с ее исчезновением возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи установили, что 13 апреля около двух часов дня несовершеннолетняя ушла из своего дома на проспекте Ленина и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

- Как стало известно, девочка взяла из дома палатку, которая 14 апреля 2023 года обнаружена в ходе поисковых мероприятий в промзоне в районе улицы Июльских дней, - добавили в пресс-службе ведомства.

Инфорг ПСО «Волонтер» Ольга рассказала корреспонденту «КП-Нижний Новгород», что за это время была проделана немалая работа — каждый сектор в районе ведения поисков прочесан вдоль и поперек, однако ребенок передвигается и может прийти туда, откуда поисковики уже ушли.

- За это время нам никто не звонил и не говорил, что ее видели. Ни одного свидетельства мы еще не получили. У других отрядов, насколько я знаю, подобная ситуация. Вчера работали кинологи, но след взяли только по пути в школу, а потом он затерялся. После школы девочка побывала дома, но прошло слишком много времени, чтобы собаки смогли взять след, - добавила собеседница.

Полиция уже опросила всех родственников, к кому могла пойти девочка, но новой информации нет. К этой минуте поиски ребенка продолжаются. Сотрудникам торговых центров раздают ориентировки, по улицам работают поисково-спасательные отряды.

- В настоящее время силами следователей Следственного комитета, совместно с сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами, проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства безвестного исчезновения девочки, - добавили в региональном СУ СКР.

Приметы разыскиваемой:

Рост 150-55 см, худощавого телосложения, волосы русые, средней длины, глаза серо-зеленые.

Была одета: куртка-ветровка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки оранжево-коричневые на светлой подошве. При себе имела рюкзак серого цвета с розовыми цветами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, просят обращаться следователям СК по телефонам: 89200695020 или 89990788673.