Опубликовано расписание богослужений в храмах Нижнего Новгорода на Пасху 16 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

16 апреля православные христиане отмечают главный церковный праздник – Воскресение Христово. В субботу в церквях и храмах традиционно освящают пасхальные куличи и яйца, а в ночь на воскресенье пройдут праздничные богослужения, которые будут длиться весь последующий день. Рассказываем, где пройдут пасхальные богослужения 2023 в Нижнем Новгороде.

Приобщиться к празднику Пасхи можно будет в 68 храмах и церквях во всех районах Нижнего Новгорода, но главные мероприятия по традиции пройдут в кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке.

- 15 апреля в 23:15 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественное служение Пасхальной полунощницы, Пасхальной утрени и Божественной литургии в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского города Нижнего Новгорода, - рассказали в пресс-службе Нижегородской митрополии.

С подробным расписанием богослужений в храмах можно ознакомиться здесь.

В воскресенье днем в Нижнем Новгороде пройдет Пасхальный крестный ход. Шествие стартует в 15.00 из кремля, пройдет по Большой Покровской, Зеленскому съезду, площади Народного единства, через Канавинский мост к собору Александра Невского. Здесь верующие смогут угоститься гигантским куличом и царь-пасхой.

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