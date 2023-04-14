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Происшествия14 апреля 2023 11:40

«Водителю изрезало руки»: Рухнувшая сосна едва не раздавила машину с людьми на кладбище в Сарове

Поваленное ветром дерево упало на машину на кладбище Сарова
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Сосна упала прямо на машину на кладбище Сарова.

Сосна упала прямо на машину на кладбище Сарова.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области второй день бушует сильный ветер: вчера он разнес огонь с горящих полей под Богородском, а сегодня едва не привел к трагедии в Сарове. Там на местном кладбище на машину с людьми упало огромное дерево, и только чудом обошлось без жертв. Об этом рассказали в областном управлении ГИБДД.

Как и многие в эти дни, местные жители приехали на городское кладбище на своей «Ниве», чтобы накануне Пасхи привести в порядок могилки родственников. Но когда они двигались по кладбищенскому проезду, на автомобиль рухнула длиннющая сосна, поваленная ветром. То ли по счастливому стечению обстоятельств, то ли из-за хорошей реакции водителя дерево упало не на крышу, а на капот, практически полностью проломив его. У «Нивы» выбило стекло и частично скорежена крыша, но зато люди остались живы. Правда, водитель всё-таки получил травмы.

- Водителю изрезало руки осколками разбившегося лобового стекла, - пояснили в ГИБДД.

Ураганный ветер наблюдается в эти дни и в других российских регионах. Так, например, в Самарской области ветром повалило несколько деревьев (одно из них, кстати, тоже упало на «Ниву»), сорвало рекламный щит и дорожный знак, пострадали крыши домов и балконы.

ЧППроисшествия: ЧП