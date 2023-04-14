«Водителю изрезало руки»: Рухнувшая сосна едва не раздавила машину с людьми на кладбище в Сарове

Сосна упала прямо на машину на кладбище Сарова. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области второй день бушует сильный ветер: вчера он разнес огонь с горящих полей под Богородском, а сегодня едва не привел к трагедии в Сарове. Там на местном кладбище на машину с людьми упало огромное дерево, и только чудом обошлось без жертв. Об этом рассказали в областном управлении ГИБДД.

Как и многие в эти дни, местные жители приехали на городское кладбище на своей «Ниве», чтобы накануне Пасхи привести в порядок могилки родственников. Но когда они двигались по кладбищенскому проезду, на автомобиль рухнула длиннющая сосна, поваленная ветром. То ли по счастливому стечению обстоятельств, то ли из-за хорошей реакции водителя дерево упало не на крышу, а на капот, практически полностью проломив его. У «Нивы» выбило стекло и частично скорежена крыша, но зато люди остались живы. Правда, водитель всё-таки получил травмы.

- Водителю изрезало руки осколками разбившегося лобового стекла, - пояснили в ГИБДД.

Ураганный ветер наблюдается в эти дни и в других российских регионах. Так, например, в Самарской области ветром повалило несколько деревьев (одно из них, кстати, тоже упало на «Ниву»), сорвало рекламный щит и дорожный знак, пострадали крыши домов и балконы.