Цветники, благоустроенные скверы и…первые признаки пустыни: Что происходит с озеленением в Нижнем Новгороде

Что происходит с озеленением в Нижнем Новгороде. Фото: Елена КАРАЛ

В последние годы в Нижнем Новгороде особое внимание уделяется благоустройству скверов, парков и других озелененных территорий. На некогда заброшенных участках появляются ухоженные зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Вот только становится ли от этого больше зелени?

Улицы, засыпанные песком

Нынешней весной нижегородцы все чаще замечают на городских улицах настоящие барханы песка. Особенно сложной ситуация была в марте и апреле в нижней части города – там толстым слоем пыли были буквально засыпаны улицы Переходникова, Львовская, Героя Васильева и проспект Бусыгина.

Тогда горожане грешили на скопившийся после зимы песок, использовавшийся для посыпки обледеневших тротуаров. Действительно кое-где после тщательной генеральной уборки песка стало заметно меньше, зато появилась другая невиданная прежде проблема – смерчи. За последнюю неделю в Нижегородской области было зафиксировано сразу несколько подобных случаев. Самый заметный из них произошел на Автозаводском шоссе – там бушующий поток ветра поднял облако пыли и песка, закрутил его в воздухе, а затем снес крышу здания. Прежде подобную картину горожане наблюдали только в фильмах про торнадо.

- Эти пыльные столбы и вихри характерны для пустынного климата, - пояснила начальник отдела Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - Теперь это и у нас наблюдается. Вихри возникают все чаще, потому что в регионе мало лесозащитных полос. В городах ведется большое строительство, возводятся новые микрорайоны, а озеленения не хватает. Деревья вроде бы и сажают, но пока они достигнут необходимой биомассы, пройдут годы и десятилетия.

Вопросы озеленения на застраиваемых территориях регулярно обсуждают и депутаты городской думы. По данным Горкомэкологии, за 2022 год в Нижнем Новгороде в качестве компенсационного озеленения было высажено 5449 деревьев и кустарников. Еще 210 миллионов рублей было выплачено в качестве компенсации в бюджет. Это почти в четыре раза больше в сравнении с изначальным планом. В этом году в рамках компенсационного озеленения в городе планируется высадить не менее 2000 деревьев и 5000 кустарников. За всеми саженцами будут ухаживать в течение всего лета.

- Главная задача состоит в том, что все эти мероприятия по компенсационному озеленению должны проводиться именно на тех участках, где вырубались деревья ради строительства, а не в любой части города, - уверен депутат Марк Фельдман. – Поэтому необходимо пересмотреть условия принятия выполненного застройщиками благоустройства на территории новых жилищных комплексов. Оно должно учитывать полное восполнение зеленых насаждений, пострадавших в результате строительства.

Акцент на зоны отдыха

Вместе с тем последние несколько лет в городе уделяется особое внимание благоустройству многочисленных скверов и парков. Пожалуй, самым масштабным проектом стал самый крупный городской парк «Швейцария», который был полностью модернизирован к 800-летию города. Правда, основное внимание при этом уделялось не зеленым насаждениям, а обустройству новых зон отдыха – многочисленных павильонов, пешеходных и велосипедных дорожек.

Эта же тенденция сохранится и в этом году. В рамках летней программы в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 30 общественных пространств, большинство из которых парки и скверы.

- Основные работы стартуют к концу апреля, однако уже сейчас подготовка к ним ведется в Автозаводском, Ленинском, Приокском и Московском районах. В частности, подрядчики проводят демонтаж старой инфраструктуры, убирают аварийные деревья, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Планируется, что часть общественных пространств будет готова к середине лета, чтобы горожане и гости города могли там отдыхать в хорошую погоду.

КСТАТИ

По данным департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода, сейчас заключены контракты на обустройство цветников площадью свыше 31 тысяч квадратных метров на более чем 160 объектах. Цветники планируется разбить на таких значимых пространствах как площадь Минина и Пожарского (в большом сквере и у д. №1 по улице Минина), Верхневолжской набережной, сквер Горького, Театральная площадь, Нижневолжская набережная, парк Славы, сквер по Ярмарочному проезду, бульвар по ул. Сергея Есенина, бульвар Авиастроителей, сквер в микрорайоне «Красных Зорь», транспортная развязка пр.Гагарина у завода «Нител», сквер Трудовой Славы, площадь Советская, площадь Лядова, Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского, Юбилейный бульвар, сквер на площади Славы и многие другие.