«Кругом едкий дым, приходится дышать через тряпки»: Сотни людей застряли на трассе посреди горящих полей в Нижегородской области

Огонь подступил очень близко к дороге. Фото: принтскрин видео.

Весна в Центральной России в этом году наступила раньше обычного, и в начале апреля в Нижегородской области уже сошел снег. Установилась сухая погода, результаты которой не заставили себя долго ждать: уже 6 апреля в Нижнем Новгороде был зафиксирован первый пал сухой травы. По мере потепления эта проблема стала набирать обороты, и минувшим вечером стихия бушевала на полях под Нижним Новгородом. В огненно-дымной западне оказались сотни людей, которые стояли в многокилометровой пробке на трассе в Богородском районе – из-за ремонта моста движение здесь практически встало.

В городских пабликах и телеграм-каналах очевидцы выкладывают впечатляющие видео пожара, которые больше напоминают эпизоды из фильма-катастрофы. На кадрах видно, что огонь подошел совсем близко к дороге, и все вокруг заволокло густым дымом, сквозь который с трудом можно разглядеть впереди стоящий автомобиль. Сквозь это пелену виднеется зловещее багровое зарево пламени.

- Какая-то жесть происходит! Из-за пала травы дорогу окутал едкий дым, людям просто некуда деваться. Многим приходится мочить тряпки и дышать через них. Пробка практически не движется, - писали в соцсетях нижегородцы, ставшие заложниками ситуации.

По информации МЧС, сообщение о возгорании травы в районе поселка Окский поступило в 18.20, на место были направлены шесть пожарных расчетов. Спустя почти полтора часа пожар удалось потушить – огонь прошел площадь в 0,35 гектара, были выжжены огромные территории полей. Причина возгорания пока не установлена.

Отметим, что это первый крупный природный пожар в Нижегородской области в этом году. По словам начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой, в последнее время пожары стали возникать чаще из-за изменения климата.

- Опасные и чрезвычайно опасные значения у нас вероятны уже в мае, поскольку снег чаще всего сходит в апреле. Интенсивное тепло, которое в этот период к нам распространяется с азовским антициклоном, создает условия для сухой и очень теплой погоды, поэтому это приводит к таким высоким значениям, - пояснила специалист.

Напомним, в прошлом году в августе сильный лесной пожар бушевал в Воротынском районе на востоке Нижегородской области – там усилиями 900 пожарных и добровольцев удалось отстоять поселок Кузьмияр, борьба с огнем велась больше двух недель.