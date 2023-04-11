Невыносимый смрад, погибшие деревья и отравленные колодцы: Ферма пять лет заливает навозом деревню под Нижним Новгородом

Жители деревни несколько лет жалуются на местное сельхозпредприятие. Фото: принтскрин видео.

Уже пять лет жители маленькой деревни Чаглава в Кстовском районе терпят нестерпимую вонь, мирятся с потоками нечистот, стекающих в их огороды и вынуждены добывать питьевую воду в соседних населенных пунктах. Виной всему не коммунальный коллапс, а деятельность сельхозпредприятия ООО СПК «Ждановский». По словам местных, предприятие содержит коров, а в целях экономии топлива навоз от животных свозится на одно из совхозных полей. Стоки изливаются в частный сектор, что делает жизнь деревенских жителей невыносимой.

«От вони режет глаза»

- Вонь стоит несусветная! Аж глаза режет, - возмущается местная жительница Марина, - дышать здесь вообще невозможно, как будто спишь между коров. Я живу чуть пониже, а в домах по первой линии вообще кошмар! От этих зловоний приходится постоянно закрывать нос и рот рукой.

По ее словам, терпеть происходящее приходится круглый год, но особенно тяжело приходится, когда сходит снег и вода с полей под уклоном течет в сторону главной улицы, затопляя огороды и скважины местных жителей. Отвести поток от огородов пытались при помощи траншеи. Там, куда изливалась вонючая речка, погибли все деревья.

- Во время таяния снега все течет по деревне, попадает в скважины. Пить эту воду невозможно. Все это пенится. Ладно, хорошо, отходы жизнедеятельности. Но почему они пенятся? Образуется большой слой пены, как будто туда моющего средства налили. Все это попадает в скважины, идет по трубам и течет из кранов, - рассказывает собеседница «КП-Нижний Новгород».

Вода из скважин превратилась в зловонную жижу. Пить ее никто не осмеливается, жалеют даже домашний скот.

- Вода у нас горькая, ее пить практически невозможно. Я использую ее только для того, чтобы поить скотину и то крайне редко, потому что она горькая, вонючая, желтого цвета. Запах у нее какой-то непонятный и тухлый. То ли болотом несет, то ли аммиаком, - добавила местная жительница.

Вода в скважинах мутная, жильцы ее не пьют. Фото: предоставлено героем публикации.

Чтобы заварить кофе или приготовить бульон для супа люди привозят воду из соседних деревень на своих авто. Там, где совхоз сэкономил на бензине, местные жители бензин наоборот тратят.

Диалога с предприятием не получилось

Местные жители пытались поговорить с руководителем предприятия и совместно найти пути решения возникшей проблемы. По словам жителей Чаглавы, конструктивному диалогу мужчина предпочел молчание и «игру в прятки».

- С директором «Ждановского» попыталась поговорить моя соседка Мария. На разговоры он не выходит, прячется. На вопросы не отвечает. Его вечно нет, он занят. Если где-то подкараулить и поймать, ни на какие вопросы он не ответит, будет всячески скрываться. Единственное, кто-то из сотрудников сказал, что этот СПК «Ждановский» принадлежит кому-то из Москвы, - продолжила Марина.

Со своей проблемой люди обращались в администрацию Большемокринскского сельсовета, в который входит деревня Чаглава. Также написаны жалобы в Роспотребнадзор, Россельхознадзор и местным депутатам. За все эти годы жители Чаглавы не застали ни одной проверки. По словам Марины, на их жалобы или коллективные письма либо вообще не реагируют, либо отвечают, что ничего критичного не происходит. Деревенские продолжают борьбу за такие базовые вещи, как чистый воздух, чистая вода, плодородная земля. Именно из-за этих благ они предпочли деревню душному городу.

Нарушитель может лишиться земель

Доказательствами вины предприятия в происходящем могут послужить многочисленные анализы воды, которые местные жители делали за свой счет. От анализа к анализу в воде находят все новые и новые превышения показателей, но ни одной проверки по этому поводу проведено не было.

- Неоднократно делали анализ воды. В воде находили большое содержание аммиака и, по-моему, фтора. В заключении написано что качество питьевой воды не соответствует СанПиНу,

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» по мутности, железу, жесткости, аммиаку и сухому остатку. Мы написали в Роспотребнадзор. 7 апреля они приехали, взяли пробы воды и сказали: «Да, превышает». Максимум, что предприятие за это получит — штраф в размере 40 тысяч рублей. Этим проблема не решится, - считает собеседница.

В региональном управлении Россельхознадзора уже знают о проблеме и начали применять меры для ее решения. Если за предприятием заметят повторяющиеся нарушения, действия со стороны контролирующих организаций могут быть более радикальными.

- 30 марта в адрес Россельхознадзора поступило обращение от жителей деревни Чаглава. На этой неделе будет осуществлен выезд. Специалисты отберут пробы и проведут анализ. По его результатам с органами прокуратуры будет согласована внеплановая выездная проверка. В случае выявления нарушений по административной статье «Порча земель» предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей. При повторении истории будут приниматься и иные меры, вплоть до изъятия земельного участка, если нарушитель является его собственником, - рассказала «Комсомолке» заместитель начальника отдела государственного земельного надзора регионального Управления Россельхознадзора Марина Ширшаева.