В финале Российской студенческой весны выступят студенты Мининского университета

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского студенческого творческого конкурса “Студенческая весна”, в котором приняли участие нижегородские вузы, среди которых Мининский университет, Университет Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и другие. В общем зачете студенты педагогического университета заняли 2 место и будут представлять регион на Российской студенческой весне в мае 2023 года в Перми в составе делегации Нижегородской области.

- Наша команда также получила специальный приз за творческую программу, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Высокие результаты еще раз подчеркивают тот факт, что в Мининском университете успешно можно совмещать обучение и самореализацию. У нас действует более 40 студенческих объединений, помогающих ребятам раскрыть свои таланты. Уверен, что участие в финале станет для них отличной возможностью личностного роста.

Студенты Мининского в этом году получили призовые места сразу в нескольких номинациях: лауреатом 1 степени в номинации “Уличный танец. Соло” стала Анастасия Подолянец, 2 место в номинации “Современный танец. Ансамбли” - у танцевального коллектива “MG CREW”.

Но больше всего побед Мининский одержал в направлении “Медиа”: 1 место в номинации “Видео. Рекламный ролик. Коллективы” заняли студенты-продюсеры факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий Дарья Пономарева, Данил Сутырин и Денис Егоров; лауреатом 2 степени в номинации “Публикация. Индивидуальная работа” стала Екатерина Вечканова. Также 2 место в номинации “Аудиоподкаст. Коллективы” у студенток Ксении Алешиной и Варвары Васильевой.

В театральном направлении лауреатом 2 степени “Оригинальный жанр. Цирковое искусство. Соло” стал Александр Дмитриев. Третье место в номинации “Художественное слово. Проза. Соло” у Сергея Кувалдина.

В финале Российской студенческой весны Мининский университет будут представлять Анастасия Подолянец и команда студентов-продюсеров вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина