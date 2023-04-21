В Нижнем Новгороде стартует финал всероссийской олимпиады школьников по географии

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по географии стартует 24 апреля и продлится неделю. Более 250 школьников из 72 регионов страны соберутся в Нижнем Новгороде, чтобы не только показать свои знания, но и продемонстрировать практические навыки. Организатором заключительного этапа стал Мининский университет.

- Здорово, что Нижний Новгород вновь стал площадкой проведения значимого события в сфере географической науки», – отметила и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова. - Напомню, в декабре прошлого года Мининский университет принимал финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель географии». Среди пяти финалистов была и учительница из Нижегородской области Марина Синягина. Это показатель того, что географическое образование в нашем регионе находится на должном уровне, а наши педагоги имеют высокую квалификацию. Уверена, что и среди их воспитанников, принимающих участие в Олимпиаде, есть настоящие звездочки. Конечно, все нацелены на победу. Но не лишним будет напомнить, что участие в таком масштабном соревновании – это уже большой успех и победа.

В первом туре финала школьникам предстоит решить ряд географических задач на пространственный анализ, распознавание образов территорий, определение причинно-следственных связей и логических цепочек, классификацию географических объектов. Спецификой олимпиады по географии является второй практический – полевой тур, во время которого участники проводят исследования непосредственно на местности. Им предстоит продемонстрировать умение работать с различными приборами, проводить измерения на местности, описывать географические процессы и явления. Третий тур – тестовый. Особое место в олимпиаде по географии занимают задания, связанные с умением читать и анализировать географическую карту для решения прикладных задач.

- Участники будут знакомиться с нашим городом не только во время практического этапа. Мы подготовили для них обширную программу, которая включает в себя экскурсии, познавательные и развлекательные мероприятия, интеллектуальные игры. Освоиться в университете ребятам помогут наши сотрудники и студенты-волонтеры. Для сопровождающих подготовлены мероприятия по повышению квалификации: лекции, тренинги и мастер-класс «Марафон наставников», посвященный Году педагога и наставника, – сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Региональным оператором проведения всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области выступает Региональный центр развития талантов “Вега”, работающий по модели образовательного центра “Сириус”.

- Мы готовимся встретить самых талантливых молодых географов нашей страны и надеемся, что им у нас в городе понравится, в том числе с профессиональной точки зрения. Наш город богат интересными ландшафтами, необычной архитектурой и красивыми закатами. Будем верить, что у ребят из других городов будет возможность изучить его более подробно и влюбиться в Нижний Новгород, – поделилась директор Регионального центра развития талантов «Вега» Ирина Зиновьева.

Всероссийская олимпиада школьников – самая престижная национальная олимпиада. Организатор мероприятия – Министерство просвещения Российской Федерации. Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призёров олимпиады, действующие четыре года, дают право на поступление в российские вузы без вступительных испытаний на образовательные программы, соответствующие профилю олимпиады или засчитываются в качестве 100 баллов за ЕГЭ по соответствующей дисциплине.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина