«Выносил телят из воды на руках»: Сильнейший паводок уничтожил ферму в Нижегородской области

Сейчас все 27 голов крупного рогатого скота перевезли в другое место. Фото: Иван Балабанов.

С самого детства Иван Балабанов хотел быть фермером. И этой цели он достиг, организовав скотоводческую ферму в Володарском районе Нижегородской области. Дела потихоньку шли в гору: планировали ставить модульный цех и подавать заявку на грант, но все планы разрушила «большая вода». В начале апреля ферму Ивана затопило, под воду ушло оборудование, стройматериалы и много другое. Только чудом удалось вывести скот и забрать один стог сена. Взрослые коровы сами шли за владельцем, а вот телят пришлось выносить на руках. Теперь же добраться до фермы Ивана можно только вплавь на резиновой лодке.

Финансов, чтобы это всё отстраивать, нет. Фото: Иван Балабанов.

Первое хозяйство пошло под снос

Несколько лет назад в Володарске у молодого человека было личное подсобное хозяйство – он производил и перерабатывал продукты для собственных нужд, а излишки продавал. Казалось бы, всё шло хорошо, но неожиданно грянуло строительство крупного предприятия. Всем арендаторам земель дали два месяца на переезд, прежде чем все мешающие застройке объекты пойдут под снос. Тогда Иван обратился в местную администрацию, где ему заявили, что есть только один участок, который ему могут предоставить.

– Мне сказали в администрации, что его подтапливает. Я уточнил, что это означает. Сказали, что участок большой – шесть гектар, есть низины и вот там подтапливает. Мы приехали на место, постучались в ближайший дом и стали расспрашивать, – рассказал «Комсомолке» Иван Балабанов. – Я спросил, много ли воды здесь бывает и куда она подходила? Мне сказали, что последние 10 лет вообще воды не было. Да и в моем понимании, подтапливает – это когда в резиновых сапогах ходить можно.

Ущерб оценивается в два миллиона рублей. Фото: Иван Балабанов.

Прибыло больше двух метров воды

Так, два года назад Иван и решился взять кредиты, чтобы начать строительство фермы на выделенном участке. Весной прошлого года воды на землях не наблюдалось, всё было сухо, но в нынешний год повезло меньше. Уже 1 апреля вода из речки начала понемногу подходить к участку.

– В 4 утра 7 апреля вода была уже во дворе. Она поднялась за ночь, причем очень резко. Мы заказали досок и начали поднимать полы на 40 сантиметров. Хотя сам участок мы изначально подняли на метр, когда выравнивали территорию,– вспоминает фермер. – Дня через два ещё на 40 сантиметров вода прибыла. Мы пришли - коровы опять в воде. Тогда мы ещё подняли полы, но уже не так высоко. В результате вода продолжала прибывать, и мы начали эвакуироваться оттуда.

Коровы охотно покидали бывшую ферму, теперь напоминающую озеро, но вот неокрепших телят пришлось нести прямо на руках. Временный приют 20 взрослых коров нашли на соседской ферме, а семь теляток любезно забрала к себе во двор местная жительница.

– На следующий день мы на ферму на тракторе уже заехать не смогли, потому что воды было полтора метра. Ну, а с учетом того, что земля поднята, то сейчас там больше двух метров воды и она только прибывает с каждым днем, – добавил Иван Балабанов.

Полы поднимали. Фото: Иван Балабанов.

Потеряно как минимум два миллиона рублей

По словам фермера, местная администрация была в курсе происходящего, а 14 апреля он даже относил им извещение, но ответа не получил. Однако уже 18 апреля Иван был на встрече, в ходе которой обсуждались вопросы оказания помощи и содействия фермеру. Так, мужчине предложили три земельных участка, но все варианты отпали, так как там находятся болота.

– Финансов, чтобы это всё отстраивать, у меня нет, всё вложено сюда. Остались только кредиты и коровы, всё остальное утонуло, – вздыхает фермер. – Если бы я только услышал, что участок затапливает, я бы туда не пошел. Я же не местный, поэтому и скотину не выводил, ничего не вывозил, потому что рассчитывал, что участок подтапливает немного.

Коровы охотно покидали бывшую ферму. Фото: Иван Балабанов.

Ущерб оценивается в два миллиона рублей и это ещё без учёта работ, ведь всё строилось своими силами. Часто помогать приходили родственники, но иногда требовалась и помощь строителей. Около миллиона рублей ушло на грунт и дорогу к ферме.

– Как только паводковые воды уйдут, поеду забирать уцелевшие вещи. Знаю точно, что железо с крыши снимем, да и то, что возможно будет восстановить, – объясняет Иван. – Отказываться от этого участка я не собираюсь. Мы его два сезона вычищали, его ведь можно использовать под сенокос.

Коровы простудились

В этом году Иван планировал к середине лета достроить ферму и поставить её на кадастровый учет как капитальное строение. В планах даже была установка модульного цеха, который бы тоже мог затонуть.

– Два года назад мы выходили на грант, но его не получили. Решили проработать все ошибки и попробовать снова. Правда, делать это собирались уже в следующем году, так как хотели подавать заявку с капитальным строением, чтобы реально выиграть, а не просто так тратить время. Там тоже жесткий отбор идет, – пояснил Иван Балабанов.

В этом году Иван планировал к середине лета достроить ферму. Фото: Иван Балабанов.

В семье Ивана добытчик только он один, его жена не работает, следит за домом и воспитывает двух детишек. Единственный доход Балабановых от коров, которые сейчас чувствуют себя не совсем хорошо.

– Коровы у нас высокоудойные, но у них уже начались проблемы. У коров пухнут ноги и вымя, развился мастит – это острое воспалительное заболевание грудной железы. Поэтому молоком мы не торговали, сливали все быкам, – рассказал фермер. – Мы сейчас стали более или менее восстанавливаться по молоку, потому что удой у нас был 180 литров молока, но упал на 70.

В настоящее время 10 дойных коров стоит во дворе под крышей, а 10 беременных нетелей находится на улице. Фермер переживает, что если сейчас пойдут дожди, то все они простынут.

Прибыло больше двух метров воды. Фото: Иван Балабанов.

– На что теперь нам восстанавливаться, не знаем. Хорошо, что нас фермер пустил, но опять же мы у него в гостях, оттуда выезжать надо. Сейчас мы ищем участок, но новый кредит я не потяну, мы и так выплачиваем 140 тысяч рублей в месяц. Я разорюсь, – объясняет Иван Балабанов. – Мне предлагают, чтобы я банкротство оформил, но я хочу работать. Это все можно выплатить. Коровами заниматься выгодно, хоть дело и очень долго окупается, примерно 7-10 лет. Темпы нужно наращивать, ведь есть хороший спрос. У нас всегда продукции не хватает. Налоги мы платим, через кассовый аппарат торгуем. Всё по закону.

Тем временем «Комсомолке» в администрации Володарского муниципального округа заявили, что фермеру предоставят технику для перевозки всех необходимых материалов и оборудования, когда вода сойдёт с участка.

– Также гражданин Балабанов может обратиться в администрацию с заявлением на материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией в виде денежных средств, – добавили в ведомстве.

КОНКРЕТНО:

Помочь Ивану Балабанову можно, перечислив любую сумму на счет:

– по номеру телефона +79200609212 (Сбербанк);

– используя реквизиты 2202200127061016 (Сбербанк, Балабанов Иван Сергеевич);

– используя реквизиты 5536913975098456 (Тинькофф, Балабанов Иван Сергеевич).