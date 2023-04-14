Расширяем взаимодействие

5 апреля Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина принимал делегацию представителей ПАО «Газпром».

Гостей на предприятии встречали заместитель коммерческого директора по гражданской продукции АПЗ Светлана Кремнёва, заместитель главного конструктора АПЗ Петр Хильченко, заместитель директора ООО «Арзамасский торговый дом» Михаил Сурнин, руководитель сервисной службы Олег Мочалов.

Представители Газпрома посетили заводской музей, где прослушали обзорную экскурсию по истории создания предприятия, а также увидели продукцию, которая сегодня выпускается на АПЗ.

В этот же день состоялись переговоры по гражданской продукции.

– За круглым столом нам удалось обсудить вопросы по укомплектованию запасными частями оборудования, которое эксплуатируется на различных объектах Газпрома, – прокомментировала Светлана Кремнёва. – Познакомили гостей с полной линейкой продукции газового направления, имеющейся сегодня на нашем предприятии. Рассмотрели вопросы о выпуске и поставках новых изделий, обменялись контактами. Ждем предложений по дальнейшему сотрудничеству.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина