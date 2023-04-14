Музыкальный клуб

Незабываемо прошел пятничный вечер инструментальной музыки. Это новое мероприятие организовал для приборостроителей Молодежный совет АО «АПЗ».

Концерт состоялся 7 апреля на 2 этаже фойе ДК «Ритм». На сцене – приборостроители и их дети, в зрительном зале тоже заводчане. Около половины выступавших – музыканты-любители, освоившие игру на гитаре самостоятельно.

Время пролетело незаметно под прекрасные мелодии разных жанров: от вечной классики до народных произведений, от блюза до хард-рока.

Концерт открыл сын инженера-электроника отдела главного конструктора Елены Куликовой Даниил, учащийся второй музыкальной школы. Он сыграл этюды из школьной программы на классической гитаре без аккомпанемента.

Затем на сцену вышли более опытные музыканты. Исполнили композиции на акустической гитаре слесари-сборщики авиационных приборов цеха №49 Максим Груздев и Илья Ермаков.

Продемонстрировали мастерство владения электрогитарой монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов участка технологического оборудования отдела главного конструктора Денис Додонов, помощник генерального директора – председатель Молодежного совета Артём Канашкин, ведущие инженеры-электроники ОГК братья Михаил и Денис Шестенко-Чистяковы, а также слесарь-инструментальщик цеха №31 Михаил Нежданов.

– Впервые сыграл музыку собственного сочинения на публике. Незабываемое ощущение: волнительно и в то же время радостно, – рассказал Михаил Нежданов. – Меня тепло встречали зрители и поддерживали другие участники концерта.

Завершил вечер инженер-электроник ОГК, активист Молодежного совета Кирилл Гетигежев, который и организовал инструментальное мероприятие.

– Получилась камерная, творческая, душевная музыкальная встреча. На предприятии трудится много талантливых ребят, владеющих различными инструментами. А если кто-то еще хочет участвовать в подобного рода вечерах, сообщите мне или в Молодежный совет, будем только рады! Это не последнее музыкальное событие года, поэтому приглашаю в наш заводской круг любителей музыки! – говорит Кирилл.

Екатерина Ядрова

Фото автора и Молодежного совета АПЗ