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Новости компаний14 апреля 2023 12:49

Праздник состоялся

20 коллективов выступили 5 апреля на сцене городского дома культуры
Праздник состоялся

Праздник состоялся

Диплом лауреатов I степени завоевал хор ветеранов АО «АПЗ» «Легенда» в городском смотре-конкурсе хоровых коллективов «Арзамасская весна».

20 коллективов выступили 5 апреля на сцене городского дома культуры. Лучшей была признана композиция «Я – деревня, я – село» в исполнении хора ветеранов «Легенда» под музыкальным руководством Александра Мурашова. Солистка хора Наталья Федяшина за исполнение песни «Дикая мята» удостоена диплома лауреата II степени.

– Тема деревни всегда актуальна. Зал оживился с первых аккордов, – рассказала Наталья Федяшина. – А задорная мелодия в моем исполнении подняла настроение всем присутствующим. Зрители щедро отблагодарили нас аплодисментами.

Большое разнообразие участников, душевные песни и позитивное настроение были главными на этом традиционном празднике весны. Коллектив хора доволен результатом, много сил и времени было затрачено для подготовки к конкурсу, и эта победа заслуженная.

Материал и фото предоставлены

Советом ветеранов АПЗ

БИЗНЕС-ПРЕСС