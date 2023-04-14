Неделю провела на льдине, обморозила лапы: волонтеры построили наплавной мост, чтобы спасти одичавшую собаку на реке под Нижним Новгородом

Собаку три дня пытались спасти различными способами. Фото: Наталья Панкратова-Попченкова

В Нижегородской области хватает неравнодушных людей, которые не пройдут мимо и обязательно помогут угодившему в беду животному. В памяти всплывает множество историй о спасении лис, косуль, неясытей, большинство из которых закончилось на позитивной ноте. Вот и в этот раз очевидцы с легкостью согласились спасти застрявшую на льдине дворнягу. Несмотря на огромное нежелание последней контактировать с человеком, в последний момент ее каким-то чудом умудрились достать из воды и переправить на берег. Подробности чудесного спасения «КП-Нижний Новгород» рассказала волонтер Наталья Панкратова-Попченкова, которая принимала активное участие в спасательной операции.

Кусалась и убегала от волонтеров

В минувшую субботу под Дзержинском на затоне Оки близ поселка Бабино нижегородцы случайно заметили собаку, которая гуляла по оторвавшейся льдине. Побывавшие там сотрудники поисково-спасательного отряда «Волонтер» попытались спасти собаку самостоятельно — положили досок, накидали еды. Собака и не думала возвращаться к берегу. На следующий день к спасательным мероприятиям подключились еще несколько человек, среди которых были Наталья с мужем и двое местных жителей.

- Нужно было что-то предпринимать. Мы собрались и приехали туда. Привезли резиновую лодку, попытались на лодке ее поймать. На лодке доплыли до льдины, на которой была собака, а дальше лодка не едет, пришлось эту льдину дробить. Что смогли — раздробили, - начала свой рассказ собеседница.

Собака оказалась совсем одичавшей. Чем охотнее до нее пытались добраться, тем дальше она убегала. Хвостатая не понимала, что угодила в беду и ее хотят спасти.

- В какой-то момент собаку удалось загнать в угол, и она не могла двинуться ни влево, ни вправо. Неожиданно собака дернулась и провалилась под лед. Муж выбрался на длинные доски и ее схватил. Она вырвалась от него, попыталась укусить и убежала. После этого прошло еще 2 часа спасательной операции, все устали и вымотались. Неожиданно собака куда-то пропала. Мы долго смотрели, но так нигде не могли найти. Подумали, что она утонула или уплыла, - добавила Наталья.

Спасли только на третий день

Разочарованные неудачей сильно уставшие они вернулись домой. Надежды спасти животное таяли, как лед на реке, но утром 10 апреля Наталье неожиданно сообщили, что собаку видели и она жива. Супруги спешно поехали к месту, чтобы возобновить спасательные работы.

- Она не давалась в руки, поэтому мы решили построить ей переправу из европаллетов. Под эти поддоны мы напихали пенопласта, утеплителя, бутылок 5-литровых чтобы просто эта переправа не тонула. Строили мы ее часа три. Пока мы это все сооружали, собака провалилась под лед прямо посреди затона, - добавила собеседница.

Для спасения животного соорудили специальный мост. Фото: Наталья Панкратова-Попченкова

Животное из последних сил цеплялось за жизнь. Вскарабкаться обратно на льдину у собаки уже не получалось. Муж Натальи отправился за надувной лодкой. Параллельно свою лодку стали накачивать воздухом двое жителей поселка Бабино. Все вместе на двух лодках они отправились выручать собаку.

- С двумя лодками все-таки вытянули ее, - продолжила Наталья, - Когда мы добрались до нее у нее уже сил не было. Она даже не сопротивлялась. Где-то полчаса она провела в воде. Еще минута и она ушла бы под воду.

На ней было 44 клеща

В общей сложности собака провела на этой льдине не менее недели. На вопрос, как она там оказалась, ответа нет. Волонтеры предполагают, что изголодавшая бездомная собака подбирала мелких рыбешек, которых оставляли на льду рыбаки, а потом с потеплением не смогла вернуться на берег.

Из-за долгого нахождения в таких условиях, животное нуждалось в экстренном лечении.

- На вид ей около года, но точный возраст мы не знаем. Стерилизована. Мне рассказали, что раньше она была хозяйская, но хозяин бил и измывался над ней. Мы увезли ее в ветеринарную клинику. Она двое суток пролежала в стационаре, ее прокапали, сделали все необходимые анализы. Собака была вся в клещах, насчитали их 44 и сбились со счета. Собака пострадала колоссально - у нее пироплазмоз, обморожение, - добавила собеседница.

На собаке нашли множество клещей. Фото: Наталья Панкратова-Попченкова.

Спасенную нарекли Льдинкой. Сейчас она находится на платной передержке с медицинским уходом. Нижегородка надеется, что в скором времени для Льдинки найдутся любящие хозяева.

Спасенную собаку назвали Льдинкой. Фото: Наталья Панкратова-Попченкова.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге — собаку спасли с дрейфующей льдины на Финском заливе.