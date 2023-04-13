Студенты придут на практику в НИЦ ЛУКОЙЛа

Как сообщается в телеграм-канале ЛУКОЙЛа, студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета будут проходить обучение с участием экспертов ЛУКОЙЛа в области смазочных и битумных материалов.

Соответствующее соглашение подписано между вузом и Компанией «ЛУКОЙЛ». Также будущих специалистов уже ждут на практику в Научно-исследовательском центре ЛУКОЙЛа по битумным материалам в Нижегородской области.

В рамках партнёрства студенты не только познакомятся с инновационными технологиями ЛУКОЙЛа в области масел и битумов, но и примут участие в исследованиях и разработке новых прорывных решений.

Фото: Пресс-служба ЛУКОЙЛа