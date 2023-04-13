Массовая авария под Нижним Новгородом: Два грузовика и две легковушки разбились всмятку. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшная авария произошла днем 13 апреля в Нижегородской области – здесь в районе поселка Румстиха столкнулись сразу четыре автомобиля. На узенькой трассе не разошлись две легковушки, грузовик и фура. Одного из пострадавших зажало в груде металла.

Сразу четыре машины столкнулись в Дальнеконстантиновском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение об аварии в Дальнеконстантиновском районе поступило в 14:23 13 апреля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Как оказалось, там столкнулись четыре автомобиля. В результате пострадали два человека - мужчина-водитель и женщина-пассажир автомобиля «Volkswagen Transporter». Прибывшие пожарные деблокировали пострадавшего водителя из повреждённого автомобиля.

По данным спасателей, в настоящее время оба пострадавших были госпитализированы в ЦРБ Арзамаса.

На узенькой трассе не разошлись две легковушки, грузовик и фура. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, накануне мы писали о загадочном происшествии в самом центре Нижнего Новгорода, где таинственный внедорожник скатился на дно глубокого оврага возле набережной Федоровского. Машина с желтой наклейкой «инвалид» стояла у подножия холма на дне 33-метрового оврага, а на склоне отчетливо виднелись глубокие следы от колес.