Разрушенный в поселке Тонкино памятник солдату ВОВ восстановят к 9 мая

Памятник разрушился из-за подмыва грунта. Фото: "Урень и его окрестности".

Разрушенный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны восстановят в поселке Тонкино Нижегородской области ко Дню Победы 9 мая. Как сообщили в местной администрации, несмотря на сложность поставленной задачи, рабочие успеют провести ремонт в указанные сроки.

- Специалисты планируют восстановить памятник к 7 мая. Все таблички с именами колхозников «Светлый путь», погибших в годы Великой Отечественной войны, сохранены, они будут восстановлены на новом мемориале, - объяснили в администрации Тонкинского муниципального округа.

Напомним, на днях стало известно, что в поселке обрушился мемориальный комплекс — стена с фамилиями Героев ВОВ и памятник Советскому солдату, причем последний раскололся надвое. К слову, не так давно мемориальный комплекс был полностью отреставрирован и приведен в надлежащий вид. С целью установить причину произошедшего, в местной администрации создали специальную комиссию. Памятник был обследован, причины произошедшего установлены.

- Обрушение памятника «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, членам колхоза «Светлый путь», расположенного на улице Заречной, произошло из-за подмыва фундамента, - добавили в тонкинской администрации.

Справка:

Памятник «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, членам колхоза «Светлый путь» был построен в 70-е годы на средства работников колхоза «Светлый путь», до 2020 года находился в собственности колхоза, а затем был передан муниципалитету. При подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы администрация поселка Тонкино выделила средства на облицовку памятника и благоустройство прилегающей территории, дополнительно был установлен мемориал председателю колхоза «Светлый путь», участнику Великой Отечественной войны Николаю Григорьевичу Пряхину.