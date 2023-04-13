Движение общественного транспорта изменится в Нижнем Новгороде на Пасху 16 апреля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Схема движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде изменится 16 апреля в связи с проведением Пасхального крестного хода. Изменения будут касаться автобусов в различных районах города. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

В это воскресенье в связи с проведением пасхальных мероприятий часть улиц в городе будет перекрыта, движение автобусов будет изменено. Перекрытия запланированы в Нижегородском и Канавинском районах. Ранее также сообщалась информация о том, что движение на Канавинском мосту будет приостановлено. Улицы в центре города начнут перекрывать с полуночи, в течение дня десятки автобусов и маршруток поменяют привычные маршруты: поедут по другим улицам или вовсе будут сокращены. В частности, это коснется автобусов А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 и других.

Схема перекрытия дорог в Нижнем Новгороде с 00:01 до 8:00 16 апреля. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Поменяют маршруты также трамваи №2 и №21. Изменения коснутся и работы трамваев №2 и №21. С 0 часов 01 минуты до 8 часов 00 минут 16 апреля 2023 трамвайный маршрут 2 будет следовать от улицы Маслякова по Ильинской улице, Красносельской улице, улице Белинского, улице Горького, Большой Печерской улице, улице Пискунова до остановки «Чёрный пруд». Трамвайный маршрут 21 будет сокращен до улицы Маслякова.

Схема перекрытия дорог в Нижнем Новгороде с 8:00 до 17:30 16 апреля. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщалось ранее, на Пасху в Нижнем Новгороде усилят работу общественного транспорта. 16 апреля будут чаще ходить автобусы и маршрутки, проходящие в непосредственной близости от храмов, церквей, соборов и кладбищ.

На Пасху в 68 церквях и храмах Нижнего Новгорода пройдут праздничные богослужения, а основные праздничные мероприятия состоятся в кафедральном соборе Александра Невского. В 15.00 состоится Пасхальный крестный ход – он проследует из Кремля к собору Александра Невского.

КОНКРЕТНО

Как изменится схема движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде

- С 0 часов 01 минуты до 8 часов 00 минут 16 апреля 2023 трамвайный маршрут 2 будет следовать от улицы Маслякова по Ильинской улице, Красносельской улице, улице Белинского, улице Горького, Большой Печерской улице, улице Пискунова до остановки «Чёрный пруд»;

- трамвайный маршрут 21 будет сокращен до улицы Маслякова;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 в направлении Канавинского моста будут следовать по улице Горького, площади Горького, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду; в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького;

- автобусные маршруты А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 в направлении Канавинского моста проследуют по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду; в направлении площади Минина и Пожарского – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице;

- автобусный маршрут А-45 будет следовать по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького в оба направления;

- автобусные маршруты А-71, А-95 будут направлены по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до площади Минина и Пожарского; обратно – по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду.

Кроме того, с 8 часов 00 минут до 17 часов 30 минут 16 апреля трамвайный маршрут №2 будет следовать от улицы Маслякова по Ильинской улице, Красносельской улице, улице Белинского, улице Горького, Большой Печерской улице, улице Пискунова до остановки «Чёрный пруд»;

- трамвайный маршрут 21 будет сокращен до улицы Маслякова;

- следование автобусных маршрутов А-3, А-61, А-92, Т-57, Т-91 будет организовано по улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту в оба направления;

- автобусный маршрут А-5 проследует по Нижне-Волжской набережной до Черниговской улицы в оба направления;

- автобусные маршруты А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45, 304 будут следовать по

Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту в оба направления;

- автобусный маршрут А-22 в направлении улицы Акимова проследует по улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова; в направлении площади Горького – по Московскому шоссе, с разворотом на «Гордеевском пятачке», улице Романова, метромосту, Одесской улице, улице Горького;

- движение автобусных маршрутов А-26, А-43, Т-37 будет организовано по улице Горького, Одесской улице, метромосту в оба направления;

- автобусные маршруты А-41, Т-70 в направлении улицы Акимова проследуют по улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова; в направлении площади Свободы – по Московскому шоссе, с разворотом на «Гордеевском пятачке», улице Романова, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького;

- автобусный маршрут А-52 в направлении улицы Акимова будет организован по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова; в направлении площади Минина и Пожарского – по Московскому шоссе, с разворотом на «Гордеевском пятачке», улице Романова, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице;

- автобусные маршруты А-71, А-95 будут следовать по метромосту, Одесской Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до площади Минина и Пожарского в оба направления;

- автобусный маршрут Т-18 проследует по улице Горького, Одесской улице, метромосту, Московскому шоссе в оба направления;

- автобусный маршрут Т-24 в направлении улицы Карла Маркса будет следовать по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова, Мурашкинской улице, улице Бетанкура; в направлении площади Минина и Пожарского – по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Московскому шоссе, с разворотом на «Гордеевском пятачке», улице Романова, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице;

- автобусный маршрут Т-87 будет сокращен до площади Революции.

На всех перечисленных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.