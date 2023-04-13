Расписание электричек 2023 в Нижнем Новгороде: дополнительные поезда для дачников вводятся в весенне-летний период

Некоторые поезда будут ходить ежедневно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дачные поезда начнут курсировать в Нижегородской области с середины апреля. Как сообщает АО «ВВППК», в связи с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом на летний график в расписание пригородных поездов внесены изменения. Публикуем актуальное расписание пригородных электричек 2023 в Нижнем Новгороде.

Так, с 15 апреля ежедневно будут курсировать пригородные поезда по маршруту проспект Гагарина — Суроватиха. С 17 апреля вводятся электрички Суроватиха — Кустовая.

С 22 апреля вводится электричка, которая в выходные дни будет курсировать по маршруту Нижний Новгород – Суроватиха. Со 2 мая эта электричка будет курсировать ежедневно.

С 23 апреля появятся дополнительные пригородные поезда от областного центра до Тарасихи. Интервал их движения по воскресеньям будет составлять 20 минут.

В понедельник, 24 апреля, вводятся дополнительные электрички Нижний Новгород — Сережа и Нижний Новгород — Металлист, которые будут курсировать по рабочим дням.

Кроме того, с 1 апреля по выходным начал работать пригородный поезд сообщением Кустовая – Суроватиха. С 17 апреля он будет ходить ежедневно. А еще с 23 апреля отменяется воскресный поезд сообщением Нижний Новгород — Керженец.

Всю актуальную информацию о изменениях в расписании пригородных электричек можно узнать на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах.

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