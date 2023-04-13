С заботой о зубрах: Почему предприятия берут на себя защиту дикой природы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лесные гиганты

Величественная поступь, огромное сильное тело весом больше 600 килограмм и внимательный настороженный взгляд – сейчас в этом гордом зубре уже с трудом узнаешь Мереска из нижегородского зоопарка «Мишутка». За свою жизнь гигант немало попутешествовал: родившийся в Окском питомнике, он несколько лет прожил в нижегородском зоопарке, а после его закрытия перебрался в национальный парк «Мещера» во Владимирской области. Среди сородичей Мереск быстро освоился и даже стал вожаком небольшого стада.

- Он у нас молодец – никому себя в обиду не дает, - смеются работники парка. – Если что не по нему, сразу показывает характер: то вольер проломит, то железный забор прогнет. Ручным его уж никак не назовешь.

Среди сородичей Мереск быстро освоился и даже стал вожаком небольшого стада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мереск вместе еще с несколькими зубрами живет на территории вольерного комплекса. Высокие деревья, сочная трава, просторный загон – все условия здесь максимально приближены к естественной природе. Единственное, что отличает их от настоящего леса – это постоянная забота и уход со стороны людей.

- В вольерном комплексе живут только те животные, которым не выжить в дикой природе, - рассказывают сотрудники парка. – Здесь им обеспечено полноценное питание – овес и сено. Многие любят полакомиться морковкой и капустой. Ну и, конечно, добавляем им в солонцы специальную соль-лизунец – для зубров это очень важно.

Весь вольерный комплекс с загонами для животных, подкормочными площадками и зонами для проведения мастер-классов в национальном парке были построены благодаря поддержке компании «Транснефть». Она же взяла на себя и обеспечение зубров кормами. Это весьма существенная часть расходов парка, учитывая отменный аппетит лесных гигантов – за зиму одно стадо съедает свыше 200 кг тонн сена и больше 80 тонн овса.

В вольерном комплексе живут только те животные, которым не выжить в дикой природе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наше предприятие максимально ответственно относится к сохранению окружающей среды, - рассказала начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования «Транснефть-Верхняя Волга» Ирина Черняева. - И я сейчас говорю даже не о соблюдении экологических норм при транспортировке нефти и нефтепродуктов, что и так является нашей прямой обязанностью. Я говорю о многочисленных экологических проектах, реализуемых нашей компанией в тех областях Центральной России, по которым проходят трубопроводы. Одним из таких регионов является и Владимирская область, где мы уделяем огромное внимание восстановлению популяции зубров.

Зубры на грани исчезновения

В начале прошлого века на всем континенте насчитывалось всего несколько десятков особей. Казалось, еще немного и эти прекрасные животные повторят судьбу мамонтов. К счастью, тогда власти вовремя спохватились, и уже в 1956 году был создан питомник в Окском заповеднике. Именно оттуда зубров потом развезли по стране, в том числе и во Владимирскую область. Сейчас здесь насчитывается уже больше 120 особей. Всего же по стране их число перевалило за полторы тысячи.

Помощь зубрам компания постоянно оказывает с 2014 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Помощь зубрам компания постоянно оказывает с 2014 года. В частности, выделяются средства на их подкормку и расселение на новые территории, - объясняет Ирина Черняева. – Поэтому для нас большая радость, что численность зубров в Муромском заказнике превысила сотню. Сейчас здесь уже большое стадо, часть которого может расселяться в другие места. И эту работу мы тоже проводим совместно с работниками национального парка. К примеру, несколько лет назад нам удалось построить новый вольерный комплекс в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области – туда уже заехала часть нового стада зубров. Еще одна часть стада в прошлом году отправилась в Мордовский государственный заповедник.

Работу предприятия уже по достоинству оценили на федеральном уровне – в 2021 году проект был признан лучшим во Всероссийском конкурсе «Надежный партнер – экология» в номинации «Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ корпоративно-социальной ответственности».

Уютные квартирки для птиц

Однако проект по восстановлению популяции зубров лишь малая часть всей той экологической деятельности, которую ведет «Транснефть – Верхняя Волга». Не менее пристальное внимание уделяется и совместным проектам с нижегородскими орнитологами из экологической организации «Зеленый мир». Еще несколько лет назад на уникальных природных территориях столицы Приволжья компания начала создавать искусственные гнездовые платформы для сов и редких видов хищных птиц. Причем для каждого вида строились «апартаменты» особой конструкции и формы. В общей сложности, в регионе было создано свыше 80 таких искусственных гнезд.

- Все они пришлись пернатым по вкусу, - уверена Ирина Черняева. – Примерно через год после их установки орнитологи проверили платформы и убедились, что птицы ими пользуются и активно выводят в них птенцов. А значит, численность этих редких красавиц станет больше.

Воодушевленные таким успехом специалисты «Верхней Волги» в 2021 году запустили еще один проект, связанный с пернатыми. На этот раз в центре внимания оказались скопы – редкие хищные птицы. Сейчас они занесены и в Красную книгу Нижегородской области, и в Красную книгу России. Долгое время численность этих красивых птиц неуклонно снижалась. Главная причина – нехватка мест, пригодных для их гнездования. Обычно скопы селятся вблизи крупных водоемов, потому что питаются исключительно рыбой. При этом вода там должна быть кристально чистой.

К счастью, в Нижегородской области такие места нашлись, поэтому одну из искусственных гнездовых платформ разместили в малонаселенном районе региона. Эти земли славятся своими уникальными природными территориями – лесами, болотами, озерами. И находится это все совсем недалеко от нефтепровода. Устанавливая свою платформу, орнитологи и специалисты компании «Транснефть» оборудовали ее веб-камерой, работающей на солнечной батарее. Так что теперь можно круглосуточно наблюдать за редкой краснокнижной птицей, чем и воспользовались ученые.

- Благодаря этому специалисты могут в режиме онлайн наблюдать, как птицы сделали кладку, как высиживали птенцов, как те вылуплялись, и как затем происходило вскармливание, - рассказали специалисты экологической организации «Зеленый мир». – Все это позволяет лучше узнать особенности биологии птиц, а впоследствии лучше организовать их охрану.

Скопы-путешественники

Однако наблюдать за птицей в ее собственном гнезде оказалось только половиной дела. Куда важнее для орнитологов было отследить пути миграции скоп, исследования которых прежде не проводились.

- Мы знали, что скопы из европейской части России улетают на зимовку в Северную Африку. При этом каждый год они возвращаются на одну и ту же территорию, чтобы свить гнезда и вывести птенцов, - рассказывают специалисты экологической организации «Зеленый мир». - Однако точно отследить их маршрут раньше не было возможности.

Специалисты решили повесить GPS-трекер на молодого птенца.

Чтобы исправить этот пробел, специалисты решили повесить GPS-трекер на молодого птенца, уже вымахавшего до размеров взрослой птицы, но еще не научившегося летать. Благо для этого не пришлось ни ловить, ни вытаскивать его из гнезда.

- Сама процедура проходит очень просто: когда птенец еще сидит в гнезде, к нему на дерево залезает орнитолог, - объяснила ведущий инженер по охране окружающей среды отдела экологической безопасности и рационального природопользования «Транснефть-Верхняя Волга» Анжелина Бакка. – Он надевает птенцу кольцо и вешает трекер. После чего птица продолжает сидеть на дереве, но уже с передатчиком. Само устройство совсем крохотное и легкое, ведь птице придется провести с ним всю свою жизнь.

Первопроходцем нового исследования стал птенец с простым именем Саня. Так уж случилось, что в своем гнезде он вылупился один, поэтому долго выбирать орнитологам не пришлось.

- Знакомьтесь, это и есть наш герой, - с гордостью показывают ученые упитанную птицу, на спинке которой поблескивает небольшое зеленоватое устройство. – Он почти, как Колумб – первым проделал такое длительное путешествие под круглосуточным наблюдением специалистов.

Стоит признать, что Саня действительно оказался еще тем путешественникам. Подобно многим российским туристам он отправился не куда-нибудь, а прямиком в страну фараонов.

- В начале сентября Саня вылетел из своего гнезда в Лысковском районе Нижегородской области, пролетел над Саратовской областью, ненадолго задержался в Астраханском заповеднике, а затем через Грузию добрался до Турции, - показывают маршрут пернатого орнитологи. – Уже в середине сентября он был в Сирии, а затем пересек Красное море и остановился на отдых в районе Хургады. Там он и остался зимовать, ловя рыбку в водах Нила.

Подобно многим российским туристам Саня прямиком в страну фараонов.

Значение этого исследования для науки трудно переоценить. Никогда прежде подобных наблюдений не проводилось – для этого не было ни технических возможностей, ни финансовых средств. Именно поэтому поддержка со стороны социально ответственного предприятия оказалась так важна.

- Мы получаем огромное моральное удовлетворение от этой работы, - признается Ирина Черняева. – Ведь мы прекрасно понимаем значение экологических проектов для природы нашей страны, поэтому всегда стараемся их поддержать. И дело не ограничивается только восстановлением популяции зубров и краснокнижных птиц. Компания «Транснефть», которая в этом году отмечает 30-летие, ежегодно проводит большую работу по зарыблению рек и водохранилищ, закупая и выпуская в них мальков ценных видов рыб, в первую очередь стерляди и сазана. Недавно мы подсчитали – в общей сложности с 2011 года в разные реки европейской части России нами выпущено более девяти миллионов мальков различных видов рыб! Такая же масштабная работа ведется и в сфере восстановления лесов. Да, мы по закону обязаны компенсировать вынуждено вырубленные деревья вблизи наших трубопроводов. Но мы идем дальше этого и ежегодно высаживаем дополнительно тысячи деревьев и кустарников. Начиная с 2021 года на своих экологических субботниках, мы посадили больше 16 тысяч деревьев. И, конечно, эту работу мы будем продолжать.