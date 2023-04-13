На строительной площадке ледовой арены смонтировано 17% металлоконструкций. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На сегодняшний день смонтировано 17% металлоконструкций ледовой арены на Стрелке. Продолжается заливка плит перекрытий между цоколем и первым этажом будущей арены.

«По данным подрядчика, смонтировано почти 3 300 тонн металлоконструкций. Еще 800 тонн доставлены на площадку и ждут монтажа. Кстати, в строительстве используются в том числе металлоконструкции, произведенные в Нижегородской области. Применение именно металлоконструкций вместо железобетона позволяет значительно сократить сроки строительства без ущерба для качества», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Монтаж металлоконструкций планируется завершить осенью 2023 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство ледовой арены ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).

Как рассказал руководитель Корпорации Игорь Ищенко, по графику генподрядчика монтаж металлоконструкций планируется завершить осенью 2023 года.

В строительстве используются в том числе металлоконструкции, произведенные в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Общий процент готовности арены на сегодняшний день составляет 10%. На площадке работают более 540 человек, задействовано 32 единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком», - сообщил Игорь Ищенко.

Напомним, проект создания ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде был одобрен на федеральном уровне. В ходе выставки «ЦИПР-2022» макет будущей арены Глеб Никитин представил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.