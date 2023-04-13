Споткнулась и утонула в луже: Пенсионерка погибла при загадочных обстоятельствах в Нижнем Новгороде

Тело сутки пролежало в лесополосе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде изучают случай загадочной смерти женщины. Утром 1 апреля местная жительница Галина вышла из своего дома на улице Гороховецкой и направилась в магазин за хлебом. Домой она так и не вернулась. На следующий день бездыханное тело нижегородки нашли в лесополосе в 20-ти метрах от железной дороги. Из посмертного заключения следует, что нижегородка упала и захлебнулась в ручейке. Родные умершей в эту версию не верят и добиваются справедливого расследования.

- Мы до сих пор не можем поверить в происходящее, - рассказывает сквозь слезы сын нижегородки Александр, - все кажется, что она ходит где-то здесь по этим улицам. С тех пор, как прошли похороны, мы с сестрой не можем даже находиться в этой квартире, живем пока у родственников. Мама снится каждый день. Это очень тяжело, очень! Никому не пожелаешь так маму потерять и все это испытывать.

Собеседник вспоминает — вечером 31 марта предложил своей маме вместе сходить в магазин. Утром уехал на работу, а по возвращении ее уже не застал. Тревожные мысли пришли не сразу, хотя Галина не из тех, кто задерживается у подружек допоздна. Она всю жизнь работала нянечкой в детском саду, дальше магазина никуда не ходила, алкоголь не употребляла, на здоровье не жаловалась. Подозрительных знакомств женщина тоже не заводила — в ее стареньком кнопочном телефоне записаны только номера родных. Своей страницы в соцсетях женщина не имела.

- Вернулся я в 4 часа вечера. Мамы дома не было, - продолжил рассказ Александр, - ну, думаю, может быть в магазин ушла или в гости куда-нибудь. Решил прилечь. Два часа лежал, крутился, ворочался. Встал, подошел к сестре, спросил не видела ли она маму. Сожитель сестры рассказал, что она проснулась часов в 9 утра, похлопотала на кухне, выпила кофе, взяла свой пакетик и ушла. Стали обзванивать всех знакомых и соседей, но никто ее не видел.

Времени прошло много, а женщины все не было дома. Обеспокоенные родственники стали ее искать, обошли все окрестности, но результата поиски не дали. Поздно вечером обратились в полицию, заявили о пропаже, написали сообщение в поисково-спасательный отряд. Ночью никто не спал, не хотелось. В седьмом часу утра Александр проводил сестру на автобус и возобновил поиски:

- Мы с племянницей пошли по Гороховецкой. Там рядом с магазином есть речка и мостик, который ведет к железной дороге. Дошли до этой дороги, посмотрели по сторонам — никого и ничего не было. Сходили в церковь, поставили свечку. На обратном пути зашли в супермаркет, чтобы посмотреть по камерам, но на записях ничего не было. Стали подходить ближе к дому, а там уже стоит машина полиции. Мы к ним подошли и сказали, что мама пропала, описали ситуацию. Полицейский вышел из машины, повел нас в сторону и стал объяснять — вот здесь возле мостика, где мы проходили, они обнаружили женщину, надо провести опознание. Я отказался, мне было страшно. Он показал фотографию на телефоне. Я секунду посмотрел и увидел: мама лежала на траве на животе, ноги вытянуты. По одежде я ее со спины узнал.

Полицейские сказали мужчине, что по виду она пролежала так около суток. Александр спросил про пакет для покупок, который женщина всегда брала с собой в магазин. Один ответил, что пакет был в руке, другой сказал, что лежал рядом.

- Самое интересное, что когда мы с племянницей подходили к железной дороге, мамы там не было, но в течение двух с половиной часов она там как-то оказалась. Место там проходное, люди по этому маршруту возвращаются домой с работы. Столько времени там находился человек и никто не заметил? Полицейские спрашивают: «Может быть ваша мама шла, запнулась и утонула в этом ручейке?». Говорят какую-то несуразицу, - возмущается сын погибшей.

Пропавшую женщину обнаружили за мостиком недалеко от улицы Гороховецкой. Фото: Яндекс. Карты

В справке о смерти указано - «утопление во время нахождения в естественном водоеме, в ручье», но все кто видел этот «водоем» у железной дороги с легкостью скажут — чтобы утонуть там, нужно хорошенько постараться. Ручей этот больше похож на обычную лужу, которую 66-летняя женщина с легкостью перешагнет.

Загадочной смертью Галины заинтересовался и следственный комитет. Совсем недавно родственники и соседи умершей женщины давали показания следователям. В мистическое стечение обстоятельств никто, конечно, не верит.

- В настоящее время проводится проверка. С целью установления причин смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего,- прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.