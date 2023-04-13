Похолодание и заморозки до -2 придут в Нижний Новгород к выходным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранняя весна и майская погода в середине апреля успели сполна побаловать нижегородцев в этом году. Днем воздух прогревается до +17 градусов, а ночью не опускается ниже +3. Однако уже завтра всё изменится – к счастью, ненадолго.

По данным центра «Фобос», причиной столь теплой погоды стал обширный антициклон, под влиянием которого Русская равнина находилась все эти дни. Но теперь регион начинает испытывать вторжение холодного арктического воздуха.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», уже этой ночью температура в Нижнем Новгороде упадет до -2 градусов, которые будут ощущаться как -8! А днем, несмотря на солнце, не поднимется выше +6 градусов. День будет ясный, но ветреный: северо-восточный ветер будет дуть со скоростью более 8 метров в секунду.

В ночь на субботу также ожидаются заморозки до -2, а днем разогреет до +9 градусов, но ощущаться они будут всего как +2. Ветер стихнет до 2 метров в секунду.

Однако в выходные вновь потеплеет: в субботу до +12 - весь день синоптики обещают солнце, а в воскресенье до +14 – будет облачно, но без осадков.