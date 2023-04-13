Памятник Советскому солдату рухнул в поселке Тонкино под Нижним Новгородом

Памятник обрушился и раскололся. Фото "Урень и его окрестности".

Памятник Советскому солдату обрушился в поселке Тонкино Нижегородской области. Как сообщают местные жители в сообществе «Урень и его окрестности», совсем недавно этот мемориальный комплекс был приведен в надлежащий вид, однако работы, по всей видимости, были выполнены недостаточно хорошо.

- Памятник после реставрации не долго постоял. Начал разрушаться. Сейчас вообще лежит разрушенный на земле и никто не занимается им. Некоторые местные жители возмущаются, но ничего не меняется, - прокомментировал фотографии анонимный пользователь.

На кадрах видно, что памятник не просто свалился с постамента, но раскололся на несколько частей, причем бюст будто отсечен от нижней части.

О произошедшем оперативно узнали в региональном правительстве. В связи с поступающими сообщениями о плохом состоянии памятника заместитель главы региона Андрей Гнеушев поручил провести проверку.

- Обязательно будут установлены причины произошедшего и ответственные лица, сделаны соответствующие выводы. Недопустимо и кощунственно было оставлять мемориал в таком виде! В ближайшее время памятник обязательно будет восстановлен, - подчеркнул Гнеушев.

Разрушенный памятник планируют восстановить. Фото "Урень и его окрестности".

В администрации поселка Тонкино добавили, средства на ремонт этого мемориала выделялись из местного бюджета. В настоящее время в администрации Тонкинского муниципального округа сформирована специальная комиссия, которая будет выяснять причины обрушения памятника.

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