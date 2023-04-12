«Очень странные следы»: Брошенную BMW нашли на дне 33-метрового оврага в центре Нижнего Новгорода

Иномарка скатилась в овраг на Набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Фото: паблик "Мой Нижний Новгород" Вк

В телеграм-каналах Нижнего Новгорода сегодня целый день пытаются разгадать загадку таинственного появления внедорожника на дне глубокого оврага в районе Набережной Федоровского.

Утром все местные паблики облетели кадры, на которых с высоты мостика запечатлен серебристый внедорожник. Машина с желтой наклейкой «инвалид» стояла у подножия холма на дне 33-метрового оврага, а на склоне отчетливо виднелись глубокие следы от колес.

Глубина оврага составляет 33 метра. Фото: тг-канал "Нижний №1"

- Там очень странные следы, обрывистые. Он как будто прыгнул с середины почти, потом внизу машина начала разваливаться, от удара вырвало подкрылки, и бочина у авто свезена, - рассказала Дарья, которая увидела брошенную машину одной из первых.

Кто-то из очевидцев даже спустился вниз и проверил, нет ли никого в машине: вдруг внутри кто-то нуждается в помощи?

- Мы сегодня подходили с утра, смотрели, нет ли кого внутри. Машина пустая. Сама не выйдет, разбита по низу полностью, вырван задний рычаг, стреляла подушка пассажира, - рассказала нижегородка по имени Анна.

Чтобы пролить хоть какой-то свет на эту загадочную ситуацию, мы направили запрос в пресс-службу МВД: возможно, водителя ищут или уже нашли. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.