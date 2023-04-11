Спасатели извлекли тело мужчины из водоема в Воротынском районе

Сообщение о произошедшем поступило в 14:30. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Неизвестный мужчина погиб в водоеме на территории Воротынского района Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. 11 апреля в 14:30 очевидцы обратились в экстренную службу и сообщили о происшествии на Нижнем пруду в поселке Южном.

К месту происшествия прибыли специалисты аварийно-спасательного отряда городского округа Воротынец. Всего было задействовано пятеро спасателей, использовалась одна единица техники.

- Погибший был доставлен на берег и передан сотрудникам полиции для выяснения личности и обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

К слову, с начала текущего года в регионе зарегистрировано 17 происшествий на воде в результате которых погибли 7 человек. Детей среди погибших нет. С начала года сотрудникам МЧС региона удалось спасти 26 человек, в том числе, троих детей.

Берегите себя - соблюдайте правила безопасного поведения у воды! Ваша безопасность – ваша ответственность! - добавили в МЧС.

К слову, с начала 2023 года это уже не первый несчастный случай на водоемах Воротынского района. Ранее сообщалось, что водолазы обнаружили погибшего мужчину на Волге в Воротынском районе.