Пасхальный крестный ход состоится в Нижнем Новгороде 16 апреля

Крестный ход пройдет по новому маршруту. Фото: нижегородская епархия.

Традиционный общегородской Пасхальный крестный ход состоится в Нижнем Новгороде в воскресенье, 16 апреля. С благословения митрополита нижегородского и Арзамасского Георгия торжественное шествие стартует в 15:00 от Архангельского собора, расположенного в Нижегородском кремле.

- Крестный ход впервые пройдет по маршруту: Кремль – улица Большая Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – площадь Народного единства – улица Рождественская – Канавинский мост – кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. На протяжении всего пути шествие будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями, - рассказали в пресс-службе Нижегородской Епархии.

В конечной точке маршрута у Александро-Невского кафедрального собора будут выставлены гигантский кулич весом 200 кг и царь-пасха весом 370 кг. Митрополит Георгий освятит пасхальные угощения, а затем все желающие смогут их попробовать.

Отмечается, что кулич-гигант создан на предприятии «Сормовский хлеб», которое из года в год выпекает куличи к пасхе. При его приготовлении использовалась старинная технология с с применением опары, большого количества яиц, масла, муки, изюма и сахара.

Гигантская пасха будет приготовлена по рецепту предприятия в Ростове-на-Дону, которое более 10 лет делает пасхальные угощения для разных городов. Приготовленная им пасха весом 1140 килограммов внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Учитывая, что за работу берутся мастера своего дела, пасхальные угощения должны понравиться всем присутствующим. Мероприятие завершится праздничным пасхальным концертом.