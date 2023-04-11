Нижегородец случайно спалил сарай соседа, сжигая мусор на участке

Постройки сгорели полностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области 59-летний мужчина случайно сжег сарай и погреб соседа. Инцидент произошел на улице Молодёжной в селе Сыченки Гагинского района во время сжигания прошлогодних листьев и мусора. Об это сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, мужчина запалил костер всего в трех метрах от соседского сарая и ненадолго отлучился. Было ветрено, и в результате оставленный без присмотра огонь перекинулся на постройку. Мужчина попытался потушить огонь самостоятельно, но ему не удалось этого сделать. К счастью, вскоре подоспели пожарные, которых вызвали очевидцы, увидевшие дым. Пожарные потушили огонь и отстояли расположенный на участке дом, но пламя успело уничтожить сарай и погреб общей площадью 147 квадратных метров.

Виновника привлекут к административной ответственности. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, в этот раз никто не пострадал, хотя сосед поджигателя наверняка получил душевную травму, лишившись сарая с припасами. Мужчина, по вине которого случился пожар, будет привлечен к административной ответственности.

К счастью, обошлось без жертв. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

С наступлением весны и ясной сухой погоды в Нижегородской области начались повсеместные палы прошлогодней сухой травы. За последнюю неделю в регионе произошло 34 таких пожара на площади свыше 57 гектаров. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован всего один подобный пожар площадью 30 квадратных метров.

В МЧС предупреждают, что нельзя избавляться от прошлогодней травы путем ее поджога. Подобная беспечность может обернуться большими убытками, а то и вовсе трагедией: так, например, два года назад в Вачском районе 94-летний дедушка погиб, сжигая траву на своем участке.