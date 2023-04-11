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Происшествия11 апреля 2023 10:00

Нижегородец случайно спалил сарай соседа, сжигая мусор на участке

Он оставил без присмотра костер, который тут же перекинулся на постройки
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Постройки сгорели полностью.

Постройки сгорели полностью.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области 59-летний мужчина случайно сжег сарай и погреб соседа. Инцидент произошел на улице Молодёжной в селе Сыченки Гагинского района во время сжигания прошлогодних листьев и мусора. Об это сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, мужчина запалил костер всего в трех метрах от соседского сарая и ненадолго отлучился. Было ветрено, и в результате оставленный без присмотра огонь перекинулся на постройку. Мужчина попытался потушить огонь самостоятельно, но ему не удалось этого сделать. К счастью, вскоре подоспели пожарные, которых вызвали очевидцы, увидевшие дым. Пожарные потушили огонь и отстояли расположенный на участке дом, но пламя успело уничтожить сарай и погреб общей площадью 147 квадратных метров.

Виновника привлекут к административной ответственности.

Виновника привлекут к административной ответственности.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, в этот раз никто не пострадал, хотя сосед поджигателя наверняка получил душевную травму, лишившись сарая с припасами. Мужчина, по вине которого случился пожар, будет привлечен к административной ответственности.

К счастью, обошлось без жертв.

К счастью, обошлось без жертв.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

С наступлением весны и ясной сухой погоды в Нижегородской области начались повсеместные палы прошлогодней сухой травы. За последнюю неделю в регионе произошло 34 таких пожара на площади свыше 57 гектаров. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован всего один подобный пожар площадью 30 квадратных метров.

В МЧС предупреждают, что нельзя избавляться от прошлогодней травы путем ее поджога. Подобная беспечность может обернуться большими убытками, а то и вовсе трагедией: так, например, два года назад в Вачском районе 94-летний дедушка погиб, сжигая траву на своем участке.

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