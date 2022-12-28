В Мининском университете прошел турнир по мини-футболу

Итоги Новогоднего турнира по мини-футболу среди детских команд подвели в Мининском университете. Общее количество участников соревнований, которые были приурочены к 75-летию факультета физической культуры и спорта Мининского университета, превысило 600 человек.

- Отпраздновали юбилей факультета в лучших спортивных традициях - соревнованиями, - поделился ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - В этом году развитию профильной инфраструктуры было уделено особое внимание - мы отремонтировали учебный корпус для занятий физической культурой и спортом. И в ходе соревнований юные футболисты смогли оценить наши комфортные площадки для мини-футбола.

Турнирные соревнованя проходили с середины ноября по деВ соревнованиях приняли участие более 600 школьников со всей Нижегородской областикабрь этого года. За звание победителей боролись 40 команд из Нижегородской области в 4-х возрастных категориях: дети 2011-2012, 2013, 2014 и 2015 года рождения. Кроме того, участники получили награды в следущих номинациях: “Лучший игрок”, “Лучший нападающий”, “Лучший защитник”, “Лучший бомбардир», “Лучший вратарь” и “Лучший тренер”.

Победителями соревнований стали:

2011- 2012 г. – Команда “Метеор” (г. Павлово)

2013 г. - Команда “Метеор” (г. Павлово)

2014 г. – Команда “КиТ” (г. Нижний Новгород)

2015 г. - Команда “СССР” (г. Нижний Новгород)

Партнерами мероприятия стали бренд Kids Football Dream, профессиональный мини-футбольный клуб “Торпедо”, а также департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Во время церемонии награждения были также вручены разрядные книжки кандидатов в мастера спорта игрокам команды Мининского университета по мини-футболу.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина