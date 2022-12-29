Нижегородец закопал свою машину в сугробе, чтобы ее не забрали судебные приставы

Как только приставы нашли машину, мужчина сразу же объявился и заплатил по долгам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подснежники бывают абсолютно разные — в этом убедились сотрудники нижегородской службы судебных приставов. В огороде одного из должников в Семеновском районе они заметили большой сугроб, из которого предательски выглядывал корпус автомобиля. Оказалось, владелец транспортного средства очень сильно не хотел платить по долгам и опасался ареста своего имущества, поэтому пошел на весьма экстравагантную меру.

История начиналась так: один местный житель очень любил покуралесить, и его проступки периодически попадали во внимание правоохранительных органов. Таким образом, мужчина набрал штрафов на 50 тысяч рублей и продолжал думать, что выйдет сухим из воды и ни копейки не заплатит. Пристав постановил взыскать с нарушителя хотя бы исполнительский сбор. При этом по месту прописки должник не проживал и всячески избегал контактов с сотрудниками службы. Однако в один прекрасный день сотрудники службы нагрянули по месту прописки должника с проверкой.

- В ходе проведения рейдового мероприятия судебному приставу удалось установить местонахождение транспортного средства — оно обнаружено в огороде дома должника в большом сугробе. Сотрудники ведомства освободили машину из снежного плена, составили акт описи и ареста, - рассказали в пресс-службе ведомства.

К дому мужчины пригнали эвакуатор, найденный автомобиль погрузили и увезли на специализированную стоянку.

Когда мужчина понял, что действительно может лишиться своего авто из-за непогашенных задолженностей, то сразу же объявился. В течение недели нарушитель выплатил и штрафы, и исполнительский сбор. В результате арест с автомобиля был снят а все производства в отношении мужчины прекращены.