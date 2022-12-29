Как будет работать общественный транспорт в Новый год 2023 в Нижнем Новгороде: маршруты и время работы

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года пассажиров будут развозить до двух часов ночи. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь. Беспрепятственно вернуться домой можно будет на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. «Комсомолка» рассказывает, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2023 в Нижнем Новгороде.

– В период с 31 декабря по 8 января работа будет организована в праздничном режиме, то есть весь общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, – объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года пассажиров будут развозить до двух часов ночи. Также важно, что движение трамваев №8 и 417 будет организовано по укороченным маршрутам. Метро будет ходить с интервалом в 10 минут.

Так, в новогоднюю ночь добраться домой можно будет на следующих трамваях:

- №2. Маршрут по городскому кольцу (в обе стороны);

- №3. Маршрут «Московский вокзал, улица Октябрьской революции, площадь Комсомольская, микрорайон Молитовский, улица Глеба Успенского, Парк Дубки»;

- №8. Маршрут «Гнилицы, Стригино, Мостоотряд, Малышево, улица Минеева, улица Смирнова, площадь Киселева, станция метро Автозаводская»;

- №21. Маршрут «Черный пруд, улица Ильинская, площадь Лядова, площадь Комсомольская, микрорайон Молитовский, улица Глеба Успенского, Парк Дубки»;

-№417. Маршрут «52 квартал, проспект Молодежный, улица Красных Партизан, Соцгород-1, проспект Кирова, станция метро Автозаводская».

Также дольше работать в новогоднюю ночь будут следующие троллейбусы:

- №4 Маршрут «улица Минеева – микрорайон Соцгород-2»;

- №9 Маршрут «площадь Минина и Пожарского – микрорайон Кузнечиха-2»;

- №10 Маршрут « Авторынок Московский – Мещерское озеро»;

- №13 Маршрут «площадь Минина и Пожарского – микрорайон Щербинки-2»;

- №14 Маршрут «улица Патриотов – микрорайон Соцгород-2»;

- №15 Маршрут «Московский вокзал – платформа Чаадаево»;

- №17 Маршрут «площадь Минина и Пожарского – микрорайон Кузнечиха-2»;

- №31 Маршрут «площадь Горького – микрорайон Щербинки-2».

А вот как в Новый год будут ходить автобусы:

- А-1 Маршрут «ЖК Окский берег – площадь Минина и Пожарского»;

- А-11 Маршрут «улица Дружаева – Аэропорт»;

- А-40 Маршрут «микрорайон Юг – микрорайон Верхние Печеры»;

- А-41 Маршрут «микрорайон Цветы – микрорайон Мещерское озеро»;

- А-43 Маршрут «улица Долгополова – автовокзал Щербинки»;

- А-45 Маршрут «ЗКПД-4 – микрорайон Верхние Печеры»;

- А-48 Маршрут «поселок Сортировочный – улица Долгополова»;

- А-52 Маршрут «микрорайон Верхние Печеры – улица Левинка»;

- А-61 Маршрут «улица Долгополова – микрорайон Верхние Печеры»;

- А-68 Маршрут «улица Космическая – площадь Минина и Пожарского»;

- А-71 Маршрут «площадь Свободы – Торфопредприятие»;

- А-95 Маршрут «улица Дубравная – площадь Свободы».

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