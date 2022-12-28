«Хочу, чтобы мой котик был в каждом окне»: нижегородец бросил работу строителя и нашел себя в вязании игрушек

Уже семь лет Руслан вяжет милых котов для нижегородцев. Фото: предоставлено героем публикации.

Живет в Нижнем Новгороде такой человек, который на корню рушит все стереотипы. Кто бы мог подумать, но брутальный взрослый мужчина полюбил занятие, которое с легкостью припишешь домохозяйке или чьей-нибудь бабушке, но никак не главе семейства. С 2015 года он увлекается вязанием – изготавливает небольших милых котиков - и видит это делом всей своей жизни. На каждый негативный возглас по этому поводу у мастера припасен мудрый ответ. Специально для «КП-Нижний Новгород» мужчина рассказал, как и зачем делает своих котиков.

От строительных работ к вязанию

Автора забавных игрушек зовут Руслан, ему 37 лет и он живет в Автозаводском районе города. Учился на повара, потом долгое время занимался строительными и отделочными работами, пока однажды не понял, какой именно труд приносит ему удовольствие.

- Однажды я пошел в магазин выбирать игрушки, - начал свой рассказ Руслан, - они были навалены одной большой горой. Взял одну мягкую игрушку в руки, и так мне стало не по себе! Криво глазки пришиты, плохо все, некачественно. Я подумал, что не готов покупать, посмотрел на цену, а там 250-270 рублей. Значит, люди покупают это. Надо делать, чтобы хотя бы было красиво, чтобы человеку было приятно купить ее. Я бросил ее на место и выбрал машинку в другом отделе. И вот так домой шел и рассуждал, как делать игрушки самому из чего. Не знаю, откуда-то свыше пришла идея вязать, хотя можно же и сшить это все.

Вернувшись домой, мужчина сразу начал искать примеры в сети, а затем приступил к выполнению. На первую игрушку тогда ушел целый день, но со временем работа пошла быстрее. Сейчас мастер гордо заявляет — он сделал уже больше тысячи котов, но точную цифру он назвать затрудняется, поскольку уже сбился со счета.

Нижегородец уже изготовил более тысячи игрушек. Фото: предоставлено героем публикации.

Руслан настолько погрузился в вязание, что оставил все другие работы. Каждое утро мастер уходит в свой кабинет, где начинается длительный творческий процесс. В день получается по 2-3 кота, на регулярной продаже которых можно полностью себя обеспечивать. Семья Руслана относится к его хобби с пониманием. Несмотря на глубокую вовлеченность в процесс, мужчина находит время на воспитание сына и помощь по дому.

Русские Аминеко

Сейчас нижегородский мастер может выполнить работу любой сложности, но все начиналось семь лет назад с небольших куколок-котов, которых Руслан начал создавать по примеру японских Аминеко. В Японии вообще очень распространены вязаные игрушки. Вяжут буквально все: от забавных зверьков до продуктов, но особняком стоят забавные котики, которые приносят удачу и добро их владельцу. Аминеко есть почти в каждом японском доме, потому что так принято, так уютнее.

- Мне так понравился этот японский кот! Я увидел на фотографиях, что его можно всячески загибать, усаживать. Он всегда необычный, всегда разный, и у меня он особенный, авторский. Я помню, что там делают нос красный и глаза чуть другие. А я сделал более выразительно под свой стиль, чтобы мне он нравился. Чтобы приятно было делать. Понятно, что у них там есть, но мы же не хуже их. Почему у нас не могут быть такие коты классные?! – искренне недоумевает собеседник.

Коты Руслана отличаются от японских. Фото: предоставлено героем публикации.

Своих котов и другие игрушки наш герой вяжет из хлопковой нити при помощи крючка на 0,5-1 мм. В качестве наполнителя используются мешочки с горохом. Все детали куклы плотно сшиваются, чтобы ничего не отвалилось. Работа над каждой из них занимает от пяти до десяти часов. Спрос на вязаных кукол продолжает расти, а фантазия покупателей не знает границ. Так появились куклы разных форм и размеров, среди которых герои мультиков, талисманы к Новому году, озорные пчелки, сердечки и еще много чего.

Мастер изготовил куклы всех 12 животных из восточного календаря. Фото: предоставлено героем публикации.

Нижегородец вяжет игрушки при помощи крючка. Фото: предоставлено героем публикации.

Вязать — это по-мужски

Руслан хорошо знаком с позицией, что вязание — это чисто женское занятие. Подобные высказывания, содержащие явное пренебрежение, наверняка не раз попадались и ему самому. За то время, что мастер занимается игрушками, он научился грамотно отвечать недоброжелателям. Подобное отношение, по его словам, появляется от нехватки знаний:

- Если углубляться в историю, то становится ясно - первым вязать стал именно мужчина. Он вязал сети для охоты на зверей, делал силки. Только потом женщины перехватили это дело под лозунгом: «Ну, это не мужское дело! Чего это ты вяжешь?!». Некоторые люди сразу не понимают, но все меняется, когда я говорю им: «А вы задумайтесь, кто первый стал вязать».

В кругу людей, увлеченных вязанием, Руслана очень уважают и его навыки ценятся высоко. Столь сложная, почти ювелирная техника исполнения вызывает восторг у молодых мастериц, которые только набивают руку.

- Я общаюсь с девчонками, которые тоже вяжут. Так вязать они реально не могут. Те игрушки, которые я делаю из хлопка, может только мужчина связать, ну или очень сильная женщина. Знакомые девушки говорят: «Ну да, действительно, это твое». Они видят работу и все прекрасно понимают, - с гордостью заявляет собеседник.

В каждую игрушку вложен большой труд. Фото: предоставлено героем публикации.

Нить из хлопка очень грубая, а петли приходится делать очень плотные. Затем нужно набить игрушку наполнителем, и чтобы он распределился равномерно. Нежные дамские пальчики от такой работы быстро устанут, а Руслан управляется за несколько часов. Еще и с цветами экспериментирует.

- Когда ты просто вяжешь — это одно, когда вяжешь игрушку — это значит, у тебя есть какой-то потенциал, а чтобы она еще и понравилась всем вокруг — вот это уже мастерство! - добавил Руслан.

По коту в каждый дом

Несмотря на все пережитые трудности, наш герой не переставал верить, что нижегородцы и гости города узнают и полюбят его котиков. Время от времени он даже ненавязчиво «выгуливает» игрушки по городу и охотно отвечает на вопросы прохожих. Руслан с легкостью соглашается проводить мастер-классы по вязанию, но пока таких предложений не очень много, да и целью это не является.

- Бывает, иду по улице, смотрю на дома и думаю — хочется, чтобы мой котик был в каждой квартире, в каждом окне, - признался он.

Мастер мечтает о том, что такие коты будут в каждой квартире. Фото: предоставлено героем публикации.

Видя то упорство, с которым мастер продолжает делать кукол, окружающие стараются его поддержать. Советуют не бросать занятие и от души хвалят.

- Я понимаю, труд очень мощный и не так много на этом заработаешь, но людям очень нравится, Вдвойне приятно, когда это еще и любимое дело. Это реально мое! Хочу оставаться собой. Так интереснее жить. Хочу вязать игрушки, и для меня это уже не кажется сложным. Я понял в жизни нечто важное: если нет любви к делу, то это все не серьезно, - говорит наш герой.