Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
28 декабря 2022 17:00

«Хочу, чтобы мой котик был в каждом окне»: нижегородец бросил работу строителя и нашел себя в вязании игрушек

Житель Нижнего Новгорода связал более тысячи игрушечных котиков
Мария СОРОКИНА
Уже семь лет Руслан вяжет милых котов для нижегородцев.

Уже семь лет Руслан вяжет милых котов для нижегородцев.

Фото: предоставлено героем публикации.

Живет в Нижнем Новгороде такой человек, который на корню рушит все стереотипы. Кто бы мог подумать, но брутальный взрослый мужчина полюбил занятие, которое с легкостью припишешь домохозяйке или чьей-нибудь бабушке, но никак не главе семейства. С 2015 года он увлекается вязанием – изготавливает небольших милых котиков - и видит это делом всей своей жизни. На каждый негативный возглас по этому поводу у мастера припасен мудрый ответ. Специально для «КП-Нижний Новгород» мужчина рассказал, как и зачем делает своих котиков.

От строительных работ к вязанию

Автора забавных игрушек зовут Руслан, ему 37 лет и он живет в Автозаводском районе города. Учился на повара, потом долгое время занимался строительными и отделочными работами, пока однажды не понял, какой именно труд приносит ему удовольствие.

- Однажды я пошел в магазин выбирать игрушки, - начал свой рассказ Руслан, - они были навалены одной большой горой. Взял одну мягкую игрушку в руки, и так мне стало не по себе! Криво глазки пришиты, плохо все, некачественно. Я подумал, что не готов покупать, посмотрел на цену, а там 250-270 рублей. Значит, люди покупают это. Надо делать, чтобы хотя бы было красиво, чтобы человеку было приятно купить ее. Я бросил ее на место и выбрал машинку в другом отделе. И вот так домой шел и рассуждал, как делать игрушки самому из чего. Не знаю, откуда-то свыше пришла идея вязать, хотя можно же и сшить это все.

Вернувшись домой, мужчина сразу начал искать примеры в сети, а затем приступил к выполнению. На первую игрушку тогда ушел целый день, но со временем работа пошла быстрее. Сейчас мастер гордо заявляет — он сделал уже больше тысячи котов, но точную цифру он назвать затрудняется, поскольку уже сбился со счета.

Нижегородец уже изготовил более тысячи игрушек.

Нижегородец уже изготовил более тысячи игрушек.

Фото: предоставлено героем публикации.

Руслан настолько погрузился в вязание, что оставил все другие работы. Каждое утро мастер уходит в свой кабинет, где начинается длительный творческий процесс. В день получается по 2-3 кота, на регулярной продаже которых можно полностью себя обеспечивать. Семья Руслана относится к его хобби с пониманием. Несмотря на глубокую вовлеченность в процесс, мужчина находит время на воспитание сына и помощь по дому.

Русские Аминеко

Сейчас нижегородский мастер может выполнить работу любой сложности, но все начиналось семь лет назад с небольших куколок-котов, которых Руслан начал создавать по примеру японских Аминеко. В Японии вообще очень распространены вязаные игрушки. Вяжут буквально все: от забавных зверьков до продуктов, но особняком стоят забавные котики, которые приносят удачу и добро их владельцу. Аминеко есть почти в каждом японском доме, потому что так принято, так уютнее.

- Мне так понравился этот японский кот! Я увидел на фотографиях, что его можно всячески загибать, усаживать. Он всегда необычный, всегда разный, и у меня он особенный, авторский. Я помню, что там делают нос красный и глаза чуть другие. А я сделал более выразительно под свой стиль, чтобы мне он нравился. Чтобы приятно было делать. Понятно, что у них там есть, но мы же не хуже их. Почему у нас не могут быть такие коты классные?! – искренне недоумевает собеседник.

Коты Руслана отличаются от японских.

Коты Руслана отличаются от японских.

Фото: предоставлено героем публикации.

Своих котов и другие игрушки наш герой вяжет из хлопковой нити при помощи крючка на 0,5-1 мм. В качестве наполнителя используются мешочки с горохом. Все детали куклы плотно сшиваются, чтобы ничего не отвалилось. Работа над каждой из них занимает от пяти до десяти часов. Спрос на вязаных кукол продолжает расти, а фантазия покупателей не знает границ. Так появились куклы разных форм и размеров, среди которых герои мультиков, талисманы к Новому году, озорные пчелки, сердечки и еще много чего.

Мастер изготовил куклы всех 12 животных из восточного календаря.

Мастер изготовил куклы всех 12 животных из восточного календаря.

Фото: предоставлено героем публикации.

Нижегородец вяжет игрушки при помощи крючка.

Нижегородец вяжет игрушки при помощи крючка.

Фото: предоставлено героем публикации.

Вязать — это по-мужски

Руслан хорошо знаком с позицией, что вязание — это чисто женское занятие. Подобные высказывания, содержащие явное пренебрежение, наверняка не раз попадались и ему самому. За то время, что мастер занимается игрушками, он научился грамотно отвечать недоброжелателям. Подобное отношение, по его словам, появляется от нехватки знаний:

- Если углубляться в историю, то становится ясно - первым вязать стал именно мужчина. Он вязал сети для охоты на зверей, делал силки. Только потом женщины перехватили это дело под лозунгом: «Ну, это не мужское дело! Чего это ты вяжешь?!». Некоторые люди сразу не понимают, но все меняется, когда я говорю им: «А вы задумайтесь, кто первый стал вязать».

В кругу людей, увлеченных вязанием, Руслана очень уважают и его навыки ценятся высоко. Столь сложная, почти ювелирная техника исполнения вызывает восторг у молодых мастериц, которые только набивают руку.

- Я общаюсь с девчонками, которые тоже вяжут. Так вязать они реально не могут. Те игрушки, которые я делаю из хлопка, может только мужчина связать, ну или очень сильная женщина. Знакомые девушки говорят: «Ну да, действительно, это твое». Они видят работу и все прекрасно понимают, - с гордостью заявляет собеседник.

В каждую игрушку вложен большой труд.

В каждую игрушку вложен большой труд.

Фото: предоставлено героем публикации.

Нить из хлопка очень грубая, а петли приходится делать очень плотные. Затем нужно набить игрушку наполнителем, и чтобы он распределился равномерно. Нежные дамские пальчики от такой работы быстро устанут, а Руслан управляется за несколько часов. Еще и с цветами экспериментирует.

- Когда ты просто вяжешь — это одно, когда вяжешь игрушку — это значит, у тебя есть какой-то потенциал, а чтобы она еще и понравилась всем вокруг — вот это уже мастерство! - добавил Руслан.

По коту в каждый дом

Несмотря на все пережитые трудности, наш герой не переставал верить, что нижегородцы и гости города узнают и полюбят его котиков. Время от времени он даже ненавязчиво «выгуливает» игрушки по городу и охотно отвечает на вопросы прохожих. Руслан с легкостью соглашается проводить мастер-классы по вязанию, но пока таких предложений не очень много, да и целью это не является.

- Бывает, иду по улице, смотрю на дома и думаю — хочется, чтобы мой котик был в каждой квартире, в каждом окне, - признался он.

Мастер мечтает о том, что такие коты будут в каждой квартире.

Мастер мечтает о том, что такие коты будут в каждой квартире.

Фото: предоставлено героем публикации.

Видя то упорство, с которым мастер продолжает делать кукол, окружающие стараются его поддержать. Советуют не бросать занятие и от души хвалят.

- Я понимаю, труд очень мощный и не так много на этом заработаешь, но людям очень нравится, Вдвойне приятно, когда это еще и любимое дело. Это реально мое! Хочу оставаться собой. Так интереснее жить. Хочу вязать игрушки, и для меня это уже не кажется сложным. Я понял в жизни нечто важное: если нет любви к делу, то это все не серьезно, - говорит наш герой.

КАРТИНА ДНЯ